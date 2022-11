FTX: una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo se declara en bancarrota y su fundador renuncia

11-11-22.-La plataforma de criptomonedas FTX anunció este viernes que apeló a la protección de la ley de quiebras en Estados Unidos e informó que su fundador, Sam Bankman-Fried, renunció."FTX Trading (...) y aproximadamente 130 compañías afiliadas al FTX Group iniciaron el procedimiento voluntario del 'capítulo 11'" de la ley de quiebras en Estados Unidos, para "evaluar" sus activos, anunció FTX en un comunicado publicado en Twitter.El capítulo 11 permite a las compañías reorganizarse durante períodos difíciles sin la presión inmediata de los acreedores pero bajo supervisión judicial, mientras continúa operando.Entre las filiales concernidas, figuran las plataformas de intercambio FTX.us en Estados Unidos y FTX.com en el resto del mundo, así como el fondo de inversiones Alameda Research, lanzado por Bankman-Fried antes de FTX.Bankman-Fried, de 30 años, pidió "sinceras" disculpas en un tuit y agregó que FTX "hará todo para levantar fondos".El titular de FTX fue reemplazado por John J. Ray III, y "ayudará a una transición según las reglas", precisó el comunicado de la firma."El régimen del capítulo 11 es apropiado para dar a FTX Group la oportunidad de evaluar la situación e implementar un procedimiento de máxima recuperación para los inversores", sostuvo Ray."Los socios deberán entender que los eventos fueron muy súbitos y el nuevo equipo recién comienza", advirtió.- Caída en picada -La vertiginosa caída de FTX sacudió al mundo de las criptomonedas: hace una semana, el grupo era considerado como la segunda mayor plataforma de criptomonedas del mundo, y su fundador como interlocutor privilegiado de los reguladores.El grupo estaba valuado en unos 32.000 millones de dólares.Pero informaciones de prensa revelaron que su fondo Alameda Research invertía en criptoactivos emitidos por FTX.com en un complejo mecanismo, y las acusaciones de inversión de fondos de clientes se multiplicaron.Las dificultades de FTX se vieron aumentadas por el número uno del sector, Binance, que el domingo anunció la venta de una criptomoneda vinculada a su rival, y luego ofreció comprar FTX.com, el martes, antes de retractarse el miércoles."Que FTX caiga no es bueno para nadie en la industria. No lo vean como una victoria para nosotros. La confianza de los usuarios se ve severamente sacudida", se defendió en un tuit el principal de Binance, Chanpeng Zhao.Según medios estadounidenses, la fortuna del fundador de FTX, de unos 16.000 millones de dólares, se evaporó en pocos días."No sabemos lo que ocurrió. Parecería que hubo muchos malos comportamientos", dijo en CNBC el viernes Howard Fischer, exabogado de la SEC, la entidad que regula la bolsa estadounidense.El letrado prevé que clientes inicien procesos judiciales para recuperar sus colocaciones.Según The New York Times, el grupo es investigado por la SEC y por el Departamento de Justicia de Nueva York.La inestabilidad exacerbada del sector hacía caer las criptomonedas: el viernes el bitcoin perdía 5,75% a 16.784 dólares a las 17H30 GMT, un mínimo desde noviembre de 2020.