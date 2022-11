Estiman que se requieren US$ 5.000 millones para recuperar el sistema Metro de Caracas

Reparaciones en Metro Chacaito Credito: Archivo

09-11-22.-Alberto Vivas, miembro de la ONG Familia Metro, expresó sobre los 150 millones de dólares que aprobó el Ejecutivo Nacional para el rescate integral del Metro de Caracas que “esa cantidad de dinero no es suficiente para la recuperación total del sistema de transporte”.



En ese sentido, en una entrevista concedida al Circuito Éxitos, señaló que según un estudio realizado hace 3 años aproximadamente, se necesitaban alrededor de US$ 5.000 millones para recuperar el sistema de transporte subterráneo.



“150 millones de dólares solamente sirven para hacer maquillaje y pintura. Hace 3 o 4 años, se habían pintado las estaciones, porque las obras limpias que tenían estas instalaciones se habían pintado y hoy las están lijando”, explicó.



Comentó que “seguimos teniendo trenes con muchísimas fallas de aire acondicionado, oferta insuficiente de trenes, porque para que exista un sistema óptimo debería haber por lo menos 36 trenes en cada línea”.



Sostuvo además que instituciones del Estado son “los padrinos” que se han repartido las estaciones del Metro para mejorarlas, pero no se habla de los trenes ni del mantenimiento de la vía férrea.



Fondo para el Metro de Caracas

En septiembre, el presidente Nicolás Maduro aprobó la creación del Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte, con 150 millones de dólares, destinados al mantenimiento integral del Metro de Caracas.



El plan atiende la recuperación del sistema en todas sus dimensiones: impermeabilización, atención de filtraciones y los sistemas que tienen que ver con los ascensores y escaleras mecánicas de las 48 estaciones del Metro de Caracas.



Asimismo, se realizará la rehabilitación de áreas logísticas, espacios para el descanso de los trabajadores y oficinas administrativas.



Con información de Circuito Éxitos

