Mercado de las criptomonedas se desploma: Bitcoin se hunde a u$s17.500, su valor más bajo en dos años

09-11-22.-La corrida registrada contra uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, FTX.com, provocó este martes 8 de noviembre, el colapso del mercado cripto que arrastró a Bitcoin (BTC) por debajo de los u$s17.500, su valor más bajo en los últimos dos años.



Las pérdidas de la principal criptomoneda llegaron a superar el 15%, mientras que la volatilidad se apodera del mercado y otras criptos retroceden entre un 15 y un 30% en las últimas horas, como el caso de Ethereum (ETH), que caía 17,72% hasta los u$s1,320, según datos del portal Coinmarketcap.



El peor de los casos es el de FTT, el token del exchange FTX, que llegó a perder 90% de su valor luego de que su fundador anunciara la pausa de los retiros y la venta de la empresa a su principal competidor, Binance, en medio de una "crisi de liquidez" que llevó pánico al mercado.



El efecto se vio reflejado también en el valor total de mercado de las criptomonedas, cuya capitalización llegó a caer casi un 15%, al pasar de u$s974.000 millones a unos u$s820.000 millones, de acuerdo con datos de Tradingview.



La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance pronto podría adquirir a su rival FTX. Esto fue revelado por Twitter este martes por el CEO de Binance, Changpeng Zhao.



"Esta tarde, FTX solicitó nuestra ayuda. Hay una importante crisis de liquidez . Para proteger a los usuarios, firmamos una LOI [carta de intención] no vinculante, con la intención de adquirir FTX.com por completo y ayudar a cubrir la crisis de liquidez. Llevaremos a cabo una DD [diligencia debida] completa en los próximos días", escribió Zhao. Y , según indicó, "Binance tiene la discreción de retirarse del trato en cualquier momento".



Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de FTX, admitió que su empresa enfrentaba problemas de liquidez y dijo que el intercambio llegó "a un acuerdo sobre una transacción estratégica con Binance ".



"Este es un desarrollo centrado en el usuario que beneficia a toda la industria. CZ ha hecho, y seguirá haciendo, un trabajo increíble en la construcción del ecosistema criptográfico global y la creación de un mundo económico más libre", tuiteó.



FTX dijo que no comentaría más allá de sus tuits en el futuro inmediato. Y Binance aún no se pronunció de forma oficial al respecto.



Por su parte,FTT tiene una capitalización de mercado de US$ 3 mil millones en comparación con los US$ 53 mil millones de BNB, según datos de CoinMarketCap. Tanto FTT como BNB se utilizan como los llamados tokens de intercambio que brindan a los usuarios descuentos en sus respectivas plataformas.

