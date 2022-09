Seniat mantiene retenidas las gandolas colombianas que ingresaron al país

Credito: Web

30-09-22.-Según el portal web La Nación, las seis gandolas provenientes de Colombia que ingresaron al país el lunes 26 de septiembre, no han podido salir de las almacenadoras porque el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), no acepta el certificado de origen de la mercancía que transportan.



“Cuando se introduce el certificado de origen al sistema SiduneaWorld del Seniat, no lo acepta (…) Solo está aceptando la mercancía que viene de terceros países, la cual debe pagar impuestos”, detalló una fuente con conocimiento del caso a La Nación.



Esta situación, según la fuente, rompería con el acuerdo, pues se trata de normas unilaterales, no consultadas con el vecino país.



La persona dijo que por los momentos, no va a ingresar más mercancía desde Colombia a Venezuela, mientras se aclara el panorama. “Uno de los importadores está reexpidiendo la mercancía que entró el lunes”.



Recordó que si la mercancía dura más de cinco días en almacenadoras estaría sujeta a multas, por lo que se espera que las autoridades venezolanas aclaren la situación antes del lunes (3 de octubre), día en el que se cumple dicho lapso.

