(VIDEO) España registra la Inflación más alta en 30 años

Este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación en España del mes de agosto, se registró en 6,4%, cifra que evidencia un aumento de tres décimas, lo que la ubica en la más alta en tres décadas.



Por lo tanto, con estos datos, detalló el INE, España registró una tasa inflacionaria no vista desde 1993.



«La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta tres décimas, hasta el 6,4%. Es la tasa más alta desde enero de 1993 y sitúa su diferencia con la del IPC general en más de cuatro puntos», indica nota de prensa, citada por la agencia Sputnik.



Sin embargo, de acuerdo a la información, la tasa anual del IPC (Índice de Precios de Consumo) disminuyó del 10,8% en julio al 10,5% en agosto. Dicha reducción se atribuye al transporte, ya que, los costos de carburantes y lubricantes bajaron en julio, frente al incremento registrado en agosto de 2021.



Por otro lado, el rubro que acrecentó la inflación en España es el aumento en la vivienda, luego del incremento de las tarifas de la electricidad, que tuvo un alza de casi dos puntos.



Reducción del IVA del gas



A inicios de septiembre, el presidente español, Pedro Sánchez, anunció una rebaja del IVA del gas, en medio de la crisis energética que vive el país, tras las sanciones impuestas por la Unión Europea y Occidente contra Rusia.



En tal sentido, Sánchez destacó que el IVA bajará de 21% a 5% a partir de octubre y se mantendría durante todo el año.



Qué es el 'efecto escalón'



Si la inflación continúa moderándose en los próximos meses, tendrá más que ver con un efecto puramente estadístico: como los precios empezaron a dispararse a tasas muy altas a finales de 2021, y la comparativa es interanual, es inevitable que, aunque la inflación siga subiendo, parezca que se está moderando.



Es una suerte de espejismo. Durante los próximos meses, es posible que las tasas de crecimiento de la inflación dejen atrás el doble dígito, pero la causa no tiene por qué estar en un abaratamiento real de la cesta de la compra.



Agosto de 2021 fue el mes en que precisamente la inflación empezó a crecer por encima del 3%. Ese mes, los precios subieron un 3,3% interanual. Después de agosto, la inflación se descontroló hasta niveles no vistos en 30 años. Fue el comienzo de la escalada de precios.

Con información de Venezuela News / Businessinsider.