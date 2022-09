(VIDEO) Presidente Maduro denuncia conspiración de grupos contra la recuperación económica

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este miércoles una conspiración por parte de sectores minoritarios, contra la recuperación económica del país.



Durante una jornada de trabajo, desde el estado Monagas, el jefe de Estado aseveró que estos sectores, "son los mismos" que solicitaron sanciones contra el país.



"Son los mismos que una vez convirtieron la economía en una trinchera política para la destrucción; pero Venezuela cambió, cambió para bien y no podemos permitir que nos perturbe la recuperación y estabilización económica", recalcó el Mandatario Nacional.





"No lo podemos permitir. Se dedicaron a boicotear la economía, pero nosotros nos tenemos que dedicar a producir y a cuidar la economía que no nos vaya a retroceder al caos, producto del sistema de guerra y persecuciones", añadió en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.Al respecto, instó a la ciudadanía a defender el plan de recuperación que se impulsó en el país, y que ha generado un crecimiento de más de 17% en los primeros cuatrimestres."El plan de recuperación económica que vamos adelantando es la bandera que debemos enarbolar y abrazar todos los venezolanos, la recuperación el crecimiento y sentirnos contente que lo logramos con esfuerzo propio", puntualizó.El pasado jueves, el presidente Maduro hizo un llamado al pueblo venezolano para que no se deje imponer el dólar paralelo por parte de los especuladores inescrúpulosos, y hagan respetar la tasa legal de la divisa.En ese momento, explicó que hay un dólar del mercado que es el legal y fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV)."Hay un dólar legal, es un dólar de mercado, no es un dólar fijo, a mí no me vengan con cuento ahora los teóricos y analistas que vienen a inventar cosas", reiteró.

Recordó que la guerra económica que desató la derecha en 2013 la padeció el pueblo de a pie, el empresario, «todos»; así agregó que toda la población ha sido víctima del impacto de las sanciones aplicadas por el régimen de Estados Unidos.

Hace seis días, Maduro, denunciaba: "Hay quienes pretenden perturbar la recuperación económica, y vuelven a sacar el expediente del dólar paralelo. Yo le pido al pueblo, a los comerciantes máxima conciencia, y al pueblo, espíritu de combate, no se dejen robar con el dólar paralelo". Así lo dijo, el 25 de agosto, durante una jornada de trabajo dedicada al Plan Vacacional Comunitario y Juvenil 2022.

