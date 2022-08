Economista Tamara Herrera: Está en riesgo la meta de cerrar con inflación menor a 100% por el salto del dólar

26-08-22.-La economista señala que se están enviando señales de retroceso a esquemas de sobre regulación y represión que parecían haber sido dejados atrás. Advierte que el comportamiento del dólar de los últimos días obliga a buscar las proyecciones que sobre la economía puedan tener los violentos movimientos al alzaCada paso que da la moneda estadounidense hacia los niveles superiores de cotización traen consecuencias para cada uno de los venezolanos. Para tratar de mirar este fenómeno con las herramientas del conocimiento científico llamamos a Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera, quien nos señaló que este fenómeno desdibujó la estrategia antiinflacionaria que había adoptado los responsables de la política económica del país.“Si esto lo dejan en un rally y que se desarrolle una espiral inflacionaria, se va al desaguadero la meta preciada por el equipo económico actual que es lograr una inflación menor del 100% este año”, sentencia Herrera con su voz calmada que logra esconder la preocupación de su afirmación.Agregó que “esta meta está seriamente comprometida con este accidente. Vamos a ver cómo lo manejan y se logra evitar que este rally se extienda a septiembre. Eso depende de la estrategia y las disponibilidades que decida el BCV”.Al consultar el por qué de este fenómeno, Tamara Herrera nos da contexto de lo que ha sido la estrategia del Gobierno en función de atacar la inflación.Cuatro ruedas“La política antiinflacionaria del BCV tiene cuatro pilares que se focalizan en controlar la cantidad de bolívares en circulación, para evitar una compra de dólares excesiva que empuje el tipo de cambio al alza. Si ellos logran eso, contienen la inflación”, explica la analista.Al identificar “las cuatro ruedas” de la estrategia antiinflacionaria señala al encaje legal que ha limitado el crédito y la vía monetaria se cierra por ese lado.“Por otro lado está la reducción del gasto público que entró en un largo proceso de contención hasta llegar aun constreñimiento brutal a costa la remuneración de los trabajadores”, explica la economista.La tercera rueda la identifica con la recaudación tributaria que servido para sacar bolívares de circulación.“La rueda que tomó más protagonismo desde el segundo semestre del año pasado son las ventas que hacía el BCV al mercado cambiario”, sentencia-¿Qué pasó? ¿Se les acabó la plata?-Lo que ha pasado es que cuando se cambia una seña que la gente conoce y está familiarizado con ella de manera sorpresiva en silencio, ocurren estas cosas. Hay una cantidad de dinero importantísima por el pago de las obligaciones del bono vacacional que estaba represado. El mercado esperaba una venta mayor y lo que ocurre es que sin aviso es que no aparece. Se empieza recibir la señal de que se va a intervenir un poquito cada día y no con una cantidad importante una vez a la semana, como habitualmente se hacía. Comienza eso con una cantidad insuficiente y se realizan unas subastas donde nuevamente hubo señales confusas.Explica que las empresas trabajan con esa información y si esta se “atasca y no hay información seria, convincente y clara lo que ocurre desata la incertidumbre y las interpretaciones.-Las reservas internacionales están en su punto más bajo del año.-Las reservas caen justo por esas intervenciones y por importaciones que han venido haciendo en el sector publico. Entonces el sustento de la política se quedó solo sobre esa rueda y lo demás no funciona. Llegó el momento en que esa rueda se salió. No sabemos si la van a montar y no sabemos qué política van a adoptar. No ha sido muy afortunada la forma en que han hecho esto habría que ver qué explicación hay para forma desatinada de poner en marcha un cambio de estrategia.Tamara Herrera reflexiona y señala que “se han invertido en esa estrategia este año 1.700 millones de dólares y el año pasado 1.000 millones, actuar así es botar lo que invertiste en estabilizar. Por eso es desconcertante y tiene que haber otra explicación en otro terreno que no puede ser el del accionar económico. Tiene que haber algo de actores en desacuerdo, por decir algo”-Parece renacer la idea de perseguir a los agentes económicos por trabajar con el dólar paralelo-El reavivamiento de un enfoque represivo cuando ocurren fenómenos de precios de este tipo, derivados de la incertidumbre, es ponerle combustible a una espiral de incertidumbre que se traduce en esta especie de rally. Esto debilita señales y retrasa los avances de esta onda flexibilizadora y prágmatica que ha ido poniendo en práctica el Gobierno, así que esto no estaría ayudando para nada. La consecuencia de esa acciones que queda un retroceso, que queda grabado. Son acciones del sector público que debilitan la demanda de dinero.-¿Que significa esto?-Que no hay disposición a preservar al bolívar como resguardo de valor, sino solo como medio de pago. Las acciones de este tipo son inhibidores de la demanda de dinero porque estás minando las expectativas de largo plazo de la economía. Si reavivas un enfoque sobrerregulador y represivo, que ya padecimos por muchos años al punto de que llegamos a la hiperinflación, me parece que se corre el riesgo de estar enviando una muy mala señal, porque los que son hacedores de política económica tienen un silencio muy particular en este momento.-Perseguir es un retroceso entonces.-Reavivar formas de represión y sobre regulación son absolutamente contraproducentes y está demostrado con la experiencia vivida. Aclaro, no se trata de simplemente de entender el derecho a una rentabilidad razonable, también hay que decir que para el comerciante es extremadamente difícil, y para cualquiera en la cadena productiva, tener la obligación de regirte por precios a la tasa del Banco Central, que siempre ha estado oscilando entre 2 y 5% por debajo del paralelo y ahora que se abre más. En esa cadena productiva cuando vas a buscar divisas los tiene que buscar a precio del paralelo y su capacidad para reponer inventario disminuye, o sea que si antes tenía lleno el anaquel, ahora estará parcialmente lleno. Cuando alguien ve que esto le pasa una y otra vez te puedo asegurar que estás entrando en una espiral recesiva sumamente nociva, y ese es el peligro de esa ignorancia y de esa política.Tamara Herrera reitera su preocupación por la transparencia en el manejo de la información económica por parte del Estado, lo que es un elemento medular en la generación de confianza.“La inteligencia viene de la credibilidad, de la coherencia y claridad de los hacedores de políticas públicas. Está en sus acciones, en su información y ahí cojean todos, porque por diseño la rendición de cuentas no existe. Hace unos días vimos al Presidente del BCV presentando unas cifras de crecimiento intertrimestral del 2022 y hoy todavía la información del BCV está hasta el 2019. Esa incongruencia y falta de transparencia debilitan la posibilidad de generar calma y serenidad que tiene que estar detrás de esto”, sentenció Herrera.