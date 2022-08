(VIDEO) Desde la AN: "Quienes no acaten tasa BCV que asuman las consecuencias legales"

El presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), diputado Ramón Lobo, indicó el jueves 25 de agosto, que la tasa de cambio por la que deben regirse los comercios es la que emana del Banco Central de Venezuela (BCV). «De ahí el llamado a las instituciones públicas, al que le corresponde, para que todo aquel comerciante, toda aquella persona que no acate la tasa que publica el Banco Central de Venezuela, pues asuma las consecuencias que le corresponda, de acuerdo a la ley».



En declaraciones a los medios en la sede de la AN, remarcó que defender la economía, de esos ataques incesantes que ya se vivieron hace cuatro, cinco años, «es tarea de todos y todas, y más aún cuando existe una perspectiva favorable de un crecimiento económico», que por supuesto, a su juicio, repercutirá en la familia.



Instó a denunciar ante las instancias oficiales, «tanto el Gobierno nacional, regional, municipal, para que de esa manera actuemos en conjunto y podamos defender a la moneda nacional».



Inyección de divisas



En sus declaraciones informó que el BCV realizó el 25 de agosto una inyección de divisas al sistema cambiario, tras recordar que ya hizo una el pasado lunes, «por eso exhortamos a la población a estar en calma y no dejarse llevar por redes sociales».



En declaraciones a los medios en la sede del parlamento nacional, informó que «a la fecha se han inyectado alrededor de 3 mil millones de dólares, para que a través de las mesas de cambios que están establecidas tanto en la banca pública como privada puedan ser adquiridos por personas naturales y jurídicas».



Lobo rememoró que hace dos días el presidente del BCV, Calixto Ortega, informó que Venezuela registró un crecimiento económico de 17,04% en el primer trimestre del año 2022, y destacó que para el segundo trimestre de 2022, la economía venezolana obtendrá un valor de 18,7% de incremento, solo en el sector privado no petrolero.



Ante esto, manifestó que debido a estas informaciones positivas, «lamentablemente de manera inmediata las fuerzas antipatriotas generaron matrices de opiniones a través de redes sociales con la intención de generar algún tipo de desestabilización sobre el sistema cambiario».



En los últimos días, quienes controlan el precio del dólar paralelo lo han ido incrementando sin ninguna justificación. El lunes lo fijaron en 6,95 bolívares, al día siguiente en 7,32, el miércoles en 8,70 y este jueves pasada la 1:00 de la tarde en 9,33 bolívares, según la cuenta Instagram @Monitordolar3. Ante esto, algunos comerciantes están cobrando el precio de los productos que expenden a la tasa ilegal o encareciendo el costo de los mismos.