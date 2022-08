(VIDEO) Presidente Maduro llama al pueblo a combatir dólar paralelo y hacer respetar tasa legal del BCV

El Presidente Nicolás Maduro se refirió este 25 de agosto en torno al alza del dólar en las últimas horas en el país, señalando que "es un alza ficticia" e instando al pueblo venezolano a mantener su espíritu combativo y no dejarse estafar. Llamó tanto al pueblo como a los comerciantes a mantener "máxima conciencia", y recordó que el precio del dólar del Banco Central de Venezuela (BCV) es el que debe respetarse.

"Hay quienes se vuelven locos (con la recuperación económica) y vuelven a sacar el expediente del dólar paralelo. Yo le pido al pueblo máxima consciencia, le pido a los comerciantes máxima consciencia y le pido al pueblo, espíritu de combate y no se deje robar con el dólar paralelo", enfatizó durante una jornada de trabajo.



En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, explicó que hay un dólar del mercado que es el legal y fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV).



"Hay un dólar legal, es un dólar de mercado, no es un dólar fijo, a mí no me vengan con cuento ahora los teóricos y analistas que vienen a inventar cosas", reiteró.



Señaló que la tasa legal del BCV se rige por las reglas del mercado y añadió que la economía está en proceso de recuperación con resultados positivos cada año, luego de "la roncha" de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.



"Entonces viene un grupo de inescrupulosos a disparar el dólar paralelo de manera ficticia y falsa, para que un grupo de comerciantes también inescrupulosos, vengan a robar al pueblo. Vamos a dar la batalla por la estabilidad económica", subrayó.



Maduro destacó que ya se logró recuperar el crecimiento económico y se desaceleró considerablemente la inflación; a través de la creación de un nuevo sistema de cambio, que ha funcionado bien y ahora se tiene que trabajar en la inversión social y fortalecimiento de los motores económicos.



Hasta este jueves 25 de agosto, la tasa de cambio legal del BCV, en promedio - ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias-; cerró en 7,83 bolívares por dólar.