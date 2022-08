(VIDEO) Presidente Maduro: "Hemos iniciado la recuperación económica a pesar de las sanciones de EEUU"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que Venezuela va rumbo a una nueva economía con educación, ciencia y tecnología, "a pesar de las más de 500 sanciones impuestas por Estados Unidos (EEUU)".



"Hhemos iniciado la recuperación económica. Yo le puedo anunciar a ustedes, estoy facultado para dar números, y van a quedar impresionados cuando sepan los números de crecimiento económico del primer semestre de 2022, récord” dijo.



"Con educación, ciencia y tecnología construiremos en Venezuela la nueva economía. Fueron 120 años de rentismo petrolero, pero ya eso se acabó", expresó el jefe de Estado desde la Unidad de Producción Agropecuaria "Cacique Yare" en Turmero, estado Aragua.



"Tras las más de 500 sanciones criminales, eso aceleró este nuevo modelo económico que estamos viviendo hoy día y lo digo; solo es posible gracias al trabajo propio, a la dedicación, a la ciencia, y en ese camino seguimos consolidando la nueva economía venezolana", agregó el dignatario en declaraciones transmitidas por el canal Venezolana de Televisión (VTV).



"Gastábamos más de lo que entraba e importábamos todo y no producíamos nada, Venezuela dio un paso adelante y Venezuela está creciendo, avanzando en un gran proyecto de país", sentenció.



Durante la jornada de trabajo, el presidente Maduro visitó las instalaciones de la Unidad de Producción Agropecuaria "Cacique Yare", la cual tiene una capacidad de almacenamiento para 1.350 de las razas Brama y Carora, en un espacio de seis hectáreas.



En la actividad, la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, destacó la capacidad de producción del estado Aragua y su aporte a la nueva economía diversificada.



"Esa economía rentista fue desplazada y eso despertó a saber las capacidades que tenemos los venezolanos, gracias a sus lineamientos, a sus instrucciones hoy nos encontramos encaminados hacia esa nueva economía diversificada, de verdad", indicó.



"Aquí en Aragua también estamos produciendo a gran escala todo lo que es el Café, el Cacao, tenemos muchas empresas textiles presidente que van directo a nuestra gente, generando empleos, yo que gracias a Dios he tenido la oportunidad de recorrer todo el estado le digo con toda seguridad que soy muy optimista sobre este estado y producción", aseveró Carpio.



El presidente Maduro dijo que la solución de cualquier problema está dentro de Venezuela y no afuera. Y la respuesta es trabajo y más trabajo.



“El único que puede ayudarnos tiene nombre y apellido: Venezuela. Nuestra Patria tiene conocimiento y trabajo”, que articulamos con el apoyo de países poderosos del mundo frente a las medidas coercitivas criminales extranjeras.





