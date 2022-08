Agencia Espacial Europea se plantea comprar los cohetes de Elon Musk para sustituir los rusos

Elon Musk Credito: Web

13-08-22.-La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) está buscando sustitutos para los equipos rusos que hasta ahora ha utilizado para sus misiones espaciales. Las sanciones al país de Putin le impiden seguir comprando los cohetes Soyuz, que se usan para lanzar cargas medianas a la órbita.



En ese contexto, la agencia europea se plantea recurrir a Elon Musk como proveedor y en, concreto, a su empresa espacial SpaceX. Lo ha confirmado el propio director de la ESA, Josef Aschbacher, en una entrevista en exclusiva a Reuters. En la misma, afirma que están barajando incorporar nuevos vehículos de lanzamiento y que una de sus opciones entre "las dos y media que barajan" es la del multimillonario. Las otras alternativas pasan por adquirir los cohetes a Japón o India.



Para esas cargas medianas, el organismo ha estado utilizando la tecnología rusa. Para los lanzamientos más pesados, se ha venido recurriendo al cohete Ariane 5, de la compañía francesa Arianespace. Para ambos casos, la ESA tenía planeado sustituir los dos tipos de vehículos de lanzamiento con la nueva versión de la firma gala, Ariane 6. Para el modelo de capacidad media, se iba a usar un cohete con dos propulsores y, para el de mayor capacidad, otro modelo de cuatro propulsores.



Sin embargo, los dos Ariane 6 no han llegado a tiempo y no han estado listos para la fecha en un inicio prevista, este verano de 2022. Se espera que sí estén disponibles el año que viene pero, hasta entonces, el organismo europeo tiene que cubrir el hueco que Soyuz ha dejado libre.



El inicio de la guerra de Ucrania ha supuesto el fin de la colaboración espacial entre Rusia y Occidente. Una de sus consecuencias ha sido la cancelación de los despegues en los que participa Moscú, directa o indirectamente. En marzo, 10 de los 18 despegues previstos para 2022 y 2023 quedaban cancelados. En cuanto a los ocho restantes, seis cuentan con la tecnología de SpaceX.



El principal beneficiado de esta situación ha sido Elon Musk, cuya empresa SpaceX se ha quedado prácticamente sin rivales de la noche a la mañana. Ahora, la ESA ha reconocido que está estudiando la compatibilidad técnica con los cohetes de Elon Musk, aunque de momento no han entrado en negociaciones. Mientras, hasta octubre no se espera que se aclare un nuevo calendario para Ariane 6.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 309 veces.

La fuente original de este documento es:

econ (https://www.eleconomista.es/industria/noticias/11905649/08/22/La-Agencia-Espacial-Europea-se-plantea-comprar-los-cohetes-de-Musk-para-sustituir-los-rusos.html)