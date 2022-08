Sector industrial evaluará oferta exportable de Venezuela a Colombia

El sector industrial evaluará junto al ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, las ofertas exportables de Venezuela a la nación vecina, informó el presidente de la Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria), Luigi Pisella.



Entrevistado en el programa 360, por VTV, Pisella anunció que Conindustria se reunirá próximamente con el ministro Umaña, recién designado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para "ver con cuál de esos nichos podemos ser competitivos" los venezolanos.



Esto, para incrementar la producción del país y mejorar el poder adquisitivo del venezolano y aumentar el consumo.



Cabe recordar que, a finales de julio, el canciller de Venezuela, Carlos Farías, y el ministro de Relaciones Exteriores designado por el actual presidente Gustavo Petro; Álvaro Leyva, sostuvieron un encuentro para coordinar acciones que permitan restablecer las relaciones entre ambos países.



Comentó también que los problemas a solucionar tienen que ver con todo aquello que limita la producción industrial: el consumo, la política tributaria, el precio de los servicios públicos para las industrias, regreso del crédito bancario.



Finalmente dijo Pisella, que “había una distorsión o alejamiento entre la tasa cambiaria oficial y la no oficial, que no existe ahora, lo cual significa que el dinero que preste la banca, no va a parar a los mercados negros cambiarios y esto contribuirá con el aumento sostenido de la producción y fortalecerá a distintos sectores de nuestra economía diversificada”.



Durante ese encuentro, ambas delegaciones conversaron 14 temas en concretos, entre los que destaca, además, el fortalecimiento del intercambio comercial y económico, tras acordar reabrir, de forma gradual, la frontera entre naciones.



