(VIDEO) Alemania: Inflación registra un nuevo récord en casi 50 años

Alemania, la mayor economía de la zona del euro, experimenta una tasa de inflación más alta en casi medio siglo debido a la guerra en Ucrania.



La oficina estadística alemana, Destatis, informó el lunes que los precios al consumidor aumentaron 0,9 % en mayo frente a abril, cuando el índice interanual estaba en un 7,4 %.



En comparación con mayo de 2021, la inflación ha registrado un avance de 7,9 %, una cifra no reportada desde finales de 1973 e inicios de 1974, cuando los precios de combustible subieron mucho por la primera crisis de crudo.



Al respecto, Destatis afirmó que, en mayo de 2022, los precios de la energía registraron un aumento de 38,3 % en comparación con el mismo mes del año pasado.



"Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, los precios de la energía, en particular han aumentado notablemente y tienen un impacto significativo en la alta tasa de inflación", argumentó la entidad germana, destacando también el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus sobre los precios de las cadenas de suministro.



La escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania ha aumentado considerablemente el precio de la energía en Europa; en particular, después de que Moscú cerrara el grifo de gas y petróleo a ciertos países hostiles; lo que ha empujado la inflación y las facturas de servicios públicos.



Después de que Rusia lanzara el 24 de febrero una operación militar contra Ucrania, Estados Unidos y sus aliados occidentales han impuesto varias rondas de sanciones financieras y comerciales contra Moscú. Varios informes indican que el Occidente no cuenta con una capacidad para neutralizar los efectos de los embargos impuestos a Moscú y será la parte más perjudicada.