Ronald Balza: "Algunas áreas de la economía se están reactivando, pero falta inversión e incentivos en sectores claves"

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ronald Balza, se refirió este lunes a la reactivación de algunos sectores de la economía nacional, aunque no son todas las áreas reconoce que hay un impulso y señales importantes que están permitiendo que algunos sectores y actividades avancen.



"(...) No estamos hablando de Venezuela como un todo, sino que dentro de Venezuela hay sectores, actividades y vinculaciones intersectoriales (...) La reactivación de algunas actividades que pueden ser demostración de cosas que se pueden contribuyen a que otras puedan incentivarse", apuntó el experto en materia económica durante el programa Noticias Globovisión Economía.



Segun Balza, el Ejecutivo ha dejado ver unas señales; por ejemplo, que "la intervención del gobierno sobre los precios y el mercado cambiario no es como antes, lo que permite ver la circulación del dólar con el bolívar (...) No hay necesidad de dolarizar ni desdolarizar para que algunas actividades puedan promoverse (...) son señales muy importantes, lo que no me gusta es la expresión 'Venezuela se arregló (...)".



Reacalcó que "hay diferencias entre quienes toman las decisiones y quienes pagan los costos y se llevan la ganancia (...) para (solventar) eso es indispensable que haya información pública y muy detallada".

A juicio de Balza es necesario que se conozca el presupuesto de la nación y que Gobierno pueda establecer cuentas claras para que se animen las inversiones no solamente de los venezolanos y de extranjeros sino del mismo Gobierno en asociación público-privado que resuelven de modo creíble el problema dels sistema eléctrico nacional.



"Si alguien quiere invertir en Venezuela pero no confía en la estabilidad del sistema eléctrico, entonces la inversión será muy pequeña y de rápido retorno (...) ", agregó.



"Cuando se habla de arreglar Venezuela habría que preguntarse en qué pensar. Si son actividades comerciales algunas están, si son industriales todavía no hemos visto inversiones de largo plazo (...) se desaplicaron algunas leyes y controles, pero no se han eliminado, y se impone el Impuesto a las Grandes Transacciones (IGT) justificando una mayor circulación del bolívar cuando la moneda nacional circula a una velocidad mayor, porque nadie guarda los bolívares", senaló Balza.



Resaltó que "un país no se resuelve únicamente con dejar de aplicar algunas leyes que implican restricciones, sino creando espacios para que haya nuevas transacciones dentro y fuera del país, aprovechando las nuevas tecnologías".