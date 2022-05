Los grandes temas a abordar en Davos 2022: 5 expertos explican

23 de mayo de 2022.-

El Foro Económico Mundial de Davos 2022 se inició el 22 de mayo en forma presencial en dicha localidad de los Alpes suizos y culmina el 26 de mayo

El Foro preguntó a expertos lo que opinan sobre cuáles son los temas que merecen más atención de cara a la Reunión Anual de la próxima semana.

Estos extractos reflejan diversas opiniones sobre lo que debería ser prioritario.

Algunos de los temas que se abordarán en Davos 2022 son los impactos de la guerra de Rusia en Ucrania, la persistente amenaza del COVID-19 y los cambios en la influencia geopolítica.

"Que vivas en tiempos interesantes".

El origen de esta maldición pasivo-agresiva puede no ser claro, pero su significado es evidente. En efecto, son tiempos muy interesantes, lo que puede dificultar más de lo habitual la elección entre las numerosas sesiones de acceso público programadas para la Reunión Anual 2022 del Foro en Davos la próxima semana, la primera puesta en escena en persona del evento desde enero de 2020.

Desde entonces han sucedido algunas cosas. Una pandemia que sigue tomando vidas e irrumpiendo en la existencia cotidiana, una guerra devastadora que se está desarrollando en Ucrania y que tiene implicaciones nefastas para el resto del mundo, y un informe de la ONU sobre el clima en el que se advierte de que estamos en una "vía rápida" hacia el desastre, por nombrar sólo algunas.

Lo que sigue a continuación consiste en extractos de entrevistas con cinco expertos que destacan lo que, en su opinión, son los principales problemas que reclaman nuestra atención en Davos 2022.

Adam Tooze

En primer lugar, el historiador Adam Tooze, director del Instituto Europeo de la Universidad de Columbia, presentador del podcast semanal de economía de Política Exterior y autor de libros como "Crash: Cómo una década de crisis financieras ha cambiado el mundo".

Él abordó la severidad de las sanciones dirigidas ahora a Rusia tras su invasión en Ucrania, e hizo una comparación con aquellas aplicadas anteriormente a Irán, que han sido devastadoras para la economía de ese país:

"El consejo más importante que un historiador puede dar en este momento es que debemos entender realmente en qué nos hemos embarcado... cuando alguien dice Oh, vamos a aplicar sanciones al estilo de Irán, hay que decir: Entiendes la diferencia entre Irán y Rusia ¿no? Los iraníes no tienen armas nucleares".

Sharan Burrow

Otra cuestión que se debatirá en Davos 2022 es que la invasión de Rusia en Ucrania también ha despertado la preocupación por los impactos en los progresos realizados hasta la fecha en la lucha contra el cambio climático y la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles.

Sharan Burrow, Secretario General de la Confederación Sindical Internacional, respondió a la idea de que mantener la estabilidad económica y los niveles de empleo puede requerir ahora una cierta reducción de los esfuerzos climáticos:

"Tenemos que ir más rápido, no más lento. Lo que quiero decir es que no hay puestos de trabajo en un planeta muerto. Así que si nos tomamos en serio el único hogar que conocemos, y la estabilidad del planeta, entonces sólo se puede tratar esta convergencia de áreas de crisis de forma integrada. Esas empresas de combustibles fósiles, por ejemplo, en particular las de gas, que han argumentado que hay que ir más despacio, que son vitales para la economía. Pues bien, aceleremos el paso. Invirtamos en energías renovables más profundamente, más rápidamente, miremos realmente cómo crear trabajo decente en esas industrias".

Marco Lambertini

Mientras se hacen esfuerzos para mantener la atención en el cambio climático, algunos expertos abogan por un impulso global igualmente coordinado para preservar la biodiversidad, especialmente en un momento de pérdida de los ecosistemas cada vez más irreversible.

Marco Lambertini, Director General de WWF Internacional, dijo que el camino a seguir es hacer que las organizaciones respondan por la descenso de la biodiversidad, y establecer un objetivo global para detener e invertir la pérdida de la naturaleza:

"La rendición de cuentas que hoy no existe sobre la naturaleza, existe sobre el clima... hoy se puede saber muy fácilmente si una empresa está en línea con las cero emisiones netas, o no lo está. Sobre la naturaleza, todo el mundo dice y hace lo que puede, pero nadie sabe, nadie puede decir 'esto no es suficiente'. De hecho, sabemos que no es suficiente, porque la naturaleza sigue disminuyendo, pero no hay rendición de cuentas en el sistema. Así que necesitamos un objetivo global para la naturaleza".

Ilona Szabó

La pandemia sigue siendo una amenaza para los expertos que observan los desafíos en el horizonte. Ilona Szabó, cofundadora y presidenta del Instituto Igarapé, con sede en Río de Janeiro, abordó, para Davos 2022, la complicada cuestión de cómo continuar manteniendo la seguridad de la población mientras la crisis sanitaria persiste, y al mismo tiempo facilitando volver a una especie de normalidad.

Puede ser tentador desestimar la amenaza que aún representa el COVID-19 para obtener beneficios políticos, dijo, pero eso sería imprudente:

"Los gobiernos tienen la responsabilidad de hacer lo correcto, aunque sea difícil. Esto es indiscutible. Entendemos que el COVID-19 y sus variantes no han acabado con nosotros, pero los formuladores de políticas de algunas partes del mundo y los ciudadanos han acabado con el virus. Estamos en un momento muy difícil... la pandemia sigue generando efectos políticos, sociales y económicos masivos. Sin olvidar la interrupción de las cadenas de suministro mundiales. Pero esperamos de los líderes que hagan lo correcto, aunque les cueste mandatos, aunque les cueste la reelección".

Kishore Mahbubani

Los cambios en la influencia económica y geopolítica también deberían estar en el punto de mira, según Kishore Mahbubani.

El autor, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y miembro distinguido del Instituto de Investigación sobre Asia de la Universidad Nacional de Singapur predice un "siglo XXI asiático". Se refirió a los estatutos del Fondo Monetario Internacional, que exigen que la sede de la institución se ubique en la economía miembro más grande, algo que, algún día, las actuales potencias mundiales podrían tener dificultades para asimilar:

"En términos de mercado nominal, Estados Unidos sigue siendo 1,5 veces más grande que China, pero dentro de diez años hay una muy buena posibilidad, de hecho seguramente una muy buena probabilidad, de que China se convierta en el mercado número uno en términos de mercado nominal... y si pueden imaginar el choque psicológico en Washington, D.C. de tener que lidiar con la salida del FMI de Washington, D.C. para ir a Pekín, entonces creo que empezarán a entender lo difícil que será adaptarse a un mundo completamente diferente."

Otras reflexiones sobre los temas que se abordarán en Davos 2022 de cada uno de los expertos que aparecen aquí (y de muchos otros expertos) se han plasmado en una serie de Mapas de Transformación que ya están disponibles en la plataforma de Inteligencia Estratégica del Foro.

