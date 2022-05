Diputado Jesús Faría afirma que oferta de acciones de empresas del estado no pueden conssiderarse como una privatización

El presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional (AN), Jesús Faría, enfatizó que la oferta de acciones de algunas empresas estratégicas del Estado en la Bolsa de Valores no puede interpretarse como una privatización debido a que el porcentaje de algunas compañías se colocan como una manera de sostener al aparato productivo nacional para el bienestar de la población.



En este caso, recalcó que la colocación se refiere a un porcentaje mínimo de hasta 10 % con el objeto de captar inversiones, de manera que estas se conviertan en crecimiento sostenido, refiere una nota de prensa.



Puntualizó que será el Estado venezolano quien dirija los destinos de estas acciones.



Calificó como argumentaciones disparatadas las afirmaciones que han esgrimido algunos sectores para poner en tela de juicio una decisión sumamente normal y necesaria.



Alianzas con países hermanos



El parlamentario refirió que Venezuela no abandonará ningún objetivo estratégico, ni programas socialistas, ni alianzas con países hermanos de Latinoamérica y el mundo a cambio de las flexibilizaciones de las sanciones que el gobierno de Estados Unidos le ha impuesto a la República.



Destacó que existe un proceso de diálogo y de negociaciones, por lo que si se alivian las sanciones el ritmo de crecimiento de la economía se seguirá consolidando.



Faría además de señalar que será una victoria política muy importante, dijo que el punto de partida de esta nueva fase ha sido la resistencia del pueblo venezolano y la defensa de las fuerzas revolucionarias de la soberanía.



Agregó que pese al sabotaje en la industria petrolera, por ser la columna vertebral en lo financiero y productivo de la economía nacional, Venezuela ha salido victoriosa.



Recordó que cuando iniciaron las sanciones, en 2017, la producción petrolera estaba en dos millones de barriles diarios, que cayeron a menos de 50 mil; mientras que los ingresos sufrieron una caída de 40 mil millones a menos de mil millones, “un golpe terrible para nuestra economía”, subrayó.



