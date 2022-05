Manuel Sutherland: Es completamente imposible que las sanciones hayan destruido el salario

El economista Manuel Sutherland Credito: Archivo

05-05-22.-Manuel Sutherland, economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (Cifo), aseguró que el salario mínimo de Venezuela no cayó por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Destacó que para 2017 la economía venía en picada: “Es completamente imposible que las sanciones hayan destruido el salario”, sentenció.



Y agregó: «Los salarios no cayeron por las sanciones. Las sanciones a la economía inician en agosto de 2017, ya en 2017 el IML había caído en 98 %, es decir, el IML (Ingreso Mínimo Legal) en 2017 rondaba los 5 $, por ende, cuando las sanciones empiezan, ya el salario había sido totalmente destruido por pésimas políticas económicas que favorecieron a la privatización de la renta, al endeudamiento, a la fuga de capitales, al fraude importador y a la destrucción voraz de las fuerzas productivas».



Respecto al bono compensatorio para reparar y resarcir a los jubilados entre el año 2018 y el 1 de mayo de 2022 anunciado el domingo por el presidente Maduro, Sutherland sostuvo que, a su juicio, «el dinero para pagar el bono para pensionados a partir de 2018 debería ser un dinero completamente sin respaldo, un préstamo que le haga el Banco Central de Venezuela al Ministerio de Finanzas o a PDVSA, como ha sido la tónica de los últimos 11 – 12 años, que permita pagar ese bono gota a gota”.



Por otra parte recalcó en entrevista para Análisis de Entorno en Fedecámaras Radio que existen aún en Venezuela muchas limitantes para el desarrollo económico.



“Hay que entender que el Gobierno está fundamentalmente quebrado, el Gobierno no tiene capacidades económicas reales, a pesar de que el precio del petróleo se ha multiplicado por tres, por cuatro (…) el Gobierno tiene graves dificultades para cumplir sus obligaciones. Hay un montón de trabas para la recuperación económica importante, si el año pasado se creció un 5 %, como el gobierno admite, nos va a tomar alrededor de 32 años llegar a la economía del año 2013. Eso quiere decir que el salario no se va a recuperar rápidamente”, explicó.





