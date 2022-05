(VIDEO) Bloomberg: Impuesto al dólar “está empujando a los venezolanos a volver a los bolívares”

Durante años, el bolívar (Bs) derivó hacia la irrelevancia a medida que los venezolanos abrazaban la estabilidad económica provocada por el uso generalizado del dólar estadounidense (USD).



Pero el Gobierno venezolano, siempre reacio a volcar completamente su economía al dólar, está haciendo una oferta para revivir la moneda local. “Envalentonado por el aumento de las exportaciones de petróleo que están impulsando el crecimiento económico y ayudando a mantener estable el tipo de cambio, el Gobierno está presionando a los venezolanos para que usen más el bolívar al imponer un impuesto del 3% sobre las compras realizadas con dólares en tiendas, restaurantes y supermercados”, reseña Bloomberg.



Un estudio realizado por una empresa privada indica que hubo un ligero cambio de dólar en los días posteriores a la entrada en vigor del impuesto, apunta la agencia, que cita también otro informe de la firma Ecoanalítica, publicado este martes que “encontró que el uso de bolívares en Caracas aumentó considerablemente en abril“, el primer mes completo después de su introducción.



“La medida es una señal de que el presidente Nicolás Maduro confía cada vez más en que la economía está sobre una base sólida después de una serie de reformas de libre mercado y que los venezolanos creen que su Gobierno logrará evitar el regreso del tipo de hiperinflación que asoló el país durante años. Pero es una estrategia de alto riesgo que podría resultar contraproducente dada la duración y la profundidad del colapso económico, el peor en el hemisferio occidental en décadas, y la tibieza de la confianza de los consumidores e inversores”, añade Bloomberg.



Así, el impuesto amenaza con empujar a las empresas a la informalidad y socavar la estrategia de lucha contra la inflación del Gobierno, dijo Giorgio Cunto, economista senior de Ecoanalítica. Las empresas y los individuos demandarán más bolívares para realizar los pagos, lo que puede crear una presión adicional en el mercado cambiario.



“Si esa presión es más de lo que el banco central puede manejar, veríamos un aumento en el tipo de cambio”, dijo Cunto. “Podría entorpecer la incipiente recuperación que sigue siendo muy frágil”.



En los últimos seis meses, el bolívar ha caído un 7% frente al dólar, territorio desconocido considerando que solía perder casi todo su valor cada año, lo que llevó al Banco Central de Venezuela (BCV) a recortar 14 ceros desde 2008. Para la agencia, el Gobierno tiene un largo camino por recorrer antes de que la gente confíe lo suficiente en la moneda como para cambiar de dólares, especialmente con la inflación que aún se mantiene a un ritmo anual de alrededor del 99%, según el índice Bloomberg Café con Leche.



Los hacedores de política tienden a asumir erróneamente que es posible revertir la dolarización una vez que la inflación está bajo control, dijo Daniel Cadenas, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), señalando casos como el de Perú, donde el uso del dólar sigue siendo común a pesar de décadas.



“La dolarización no se va a revertir”, dijo. “El costo para los actores económicos de volver a pensar en bolívares es mayor que los beneficios. Mientras siga así, la dolarización persistirá”.



En lugar de eliminar por completo el dólar, es probable que el Gobierno esté tratando de lograr un equilibrio entre el uso de las dos monedas, dijeron los economistas.



Efectos del impuesto



Para muchos que se han acostumbrado al dólar, el impuesto fue un shock. Incluso el propio Maduro había empujado a los venezolanos a adoptar el uso del dólar, lo que ayudó a sacar al país de un período de hiperinflación y facilitó las compras diarias.



El Gobierno ha ofrecido pocas explicaciones de por qué se necesita el impuesto, aunque los líderes han prometido en repetidas ocasiones defender el bolívar y se han resistido a dolarizar el sistema financiero, a pesar del cabildeo de los líderes empresariales.



Con poca información ofrecida sobre cómo aplicar el gravamen, su introducción el 28 de marzo causó confusión. La mitad de los comercios no pudieron cobrarlo un mes después de su puesta en marcha, según estimaciones de la mayor asociación comercial, Consecomercio.



Algunas tiendas dejaron de aceptar dólares temporalmente por completo. Otros mostraron la orden oficial del Gobierno para convencer a los compradores escépticos de que el impuesto era real. Los clientes preguntaron si se estaba cobrando antes de decidirse a realizar compras. El porcentaje de compras realizadas con el dólar cayó al nivel más bajo desde 2019, según el estudio de Ecoanalítica.



Muchos comerciantes recurrieron al mantenimiento manual de registros ya que comprar nuevos sistemas de contabilidad era tan costoso que los bancos estatales tenían que ofrecer préstamos. Varias grandes empresas con múltiples registros, como los supermercados, no han podido adaptarse.



Para los líderes de la industria, la queja principal es que el impuesto tiene un efecto acumulativo. Dado que toda la cadena productiva está dolarizada, el impacto en el precio final de los bienes de fabricación local podría ser exponencialmente superior al 3%, lo que impulsaría la inflación.



“La tasa es extremadamente alta”, dijo Luigi Pisella, presidente del gremio industrial más grande, Conindustria, que propone que el gobierno reduzca la tasa por debajo del 0,5% y haga que el impuesto sea temporal. “La producción local se va a ver mucho más afectada que los bienes importados”.