Lula Da Silva propone crear una moneda única en América Latina

El expresidente de Brasil y precandidato para las elecciones de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso este sábado la creación de una moneda común en América Latina para evitar "depender del dólar" estadounidense. La idea la plantearon dos economistas alineados al exmandatario y forma parte del programa que busca llevar adelante en los próximos comicios en los que competiría con Jair Bolsonaro.



"Vamos a restablecer nuestra relación con América Latina. Y si Dios quiere, crearemos una moneda en América Latina, porque no tenemos que depender del dólar", dijo Lula en un discurso en el Congreso Electoral del Partido Socialismo y Libertad, en el que el partido declaró su apoyo a su candidatura a la presidencia en las elecciones de octubre.



La idea de una moneda única latinoamericana es defendida por el economista Gabriel Galípolo, expresidente del Banco Fator, quien ha colaborado con el programa de gobierno de Lula. En un reciente artículo publicado en el diario Folha de S.Paulo, firmado por el economista y el exalcalde de San Pablo, Fernando Haddad, ambos promueven su implantación, en un modelo similar al euro europeo, como una forma de incrementar la integración regional y fortalecer la soberanía monetaria de la región. En tanto, Lula terminó de ratificar el proyecto en caso de ser electo presidente: «Vamos a restablecer nuestra relación con América Latina. Y si Dios quiere, crearemos una moneda en América Latina», dijo, ante miles de militantes.



SUR



La nueva moneda digital sudamericana se llamaría SUR y «sería emitida por un Banco Central Sudamericano, con una capitalización inicial realizada por los países miembros, proporcional a sus respectivas participaciones en el comercio regional», agrega el texto que firmó Galípolo y Haddad.



Para ambos dirigentes, la capitalización de SUR «se haría con las reservas internacionales de los países y/o con un impuesto sobre las exportaciones de los países fuera de la región. La nueva moneda podría utilizarse para los flujos comerciales y financieros entre los países de la región».



Además, los países miembros «recibirían una dotación inicial de SUR, según reglas claras acordadas, y serían libres de adoptarlo a nivel nacional o mantener sus monedas. Los tipos de cambio entre las monedas nacionales y SUR serían flotantes».



El plan de gobierno de Lula aún está en desarrollo y, según allegados al líder izquierdista, debería estar finalizado en los próximos meses. Aunque no hay una definición de lo que se va a incluir en el texto final, su respaldo a la moneda indica el visto bueno a la idea.



La propuesta de Lula no es nueva. En agosto de 2021, el actual ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que una divisa única para el Mercosur permitiría una mayor integración y una zona de libre comercio, y crearía una moneda que podría ser una de las «cinco o seis monedas relevantes en el mundo».



Lula, que informó que confirmará su candidatura el 7 de mayo, aparece como favorito en todas las encuestas de cara a los comicios de octubre, en las que el presidente Jair Bolsonaro intentará buscar la reelección.



Con información de Página 12.