(VIDEO) Venezuela afina estrategias para enfrentar impacto en la economía tras sanciones a Rusia

El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó este miércoles que el Gobierno Nacional está afinando las estrategias para enfrentar el impacto del "efecto boomerang" en la economía mundial, producto de las medidas coercitivas impuestas a Rusia, por parte de Occidente.



Durante una jornada de trabajo - llevada a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas -, el jefe de Estado exigió que se cesen todas las sanciones, no solo a Rusia, sino a todas las naciones soberanas, como Cuba, Nicaragua y Venezuela.



"Nosotros nos estamos preparando, estamos preparados para enfrentar el impacto del efecto boomerang en la economía mundial, producto de las aberrantes sanciones contra la economía rusa. Hay mucha arrogancia en Occidente. Esas sanciones deberían ser levantadas, como las sanciones a Venezuela, Cuba, Nicaragua. Son aberrantes", puntualizó el Mandatario Nacional.



En este sentido, recalcó que las constantes sanciones contra Rusia, evidencian que los mercados y organismos internacionales no son independientes, y solo están al servicio de Estados Unidos.



"El concepto de sanciones te demuestra que la economía no es neutral, que los bancos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, están al servicio de la política, de la ideología, de la lucha de poder de quienes mandan en Estados Unidos y Europa, y utilizan el dólar para torcerle los brazos al mundo", enfatizó.



Al respecto, manifestó que las sanciones contra Rusia - tras el inicio de las operaciones militares especiales sobre Ucrania, anunciadas el pasado 24 de febrero -; golpeó fuertemente la economía en Europa, Estados Unidos y el mundo, lo que ha generado un alza inflacionaria en varias naciones.



Colocó como referencia la inflación en EE.UU., que se ubica en la más alta en los últimos 40 años, así como la inflación en España, cuya tasa es la más alta desde 1985.



"Eso ha impactado en productos como el trigo, aceite, la soya, el maíz amarillo, ha impacto el precio con el que se vende compra, ha generado inflación en productos en el mundo", recalcó.



Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, enfatizó que este plan contempla, fomentar la producción nacional a través de políticas arancelarias y parancelarias.



Para este punto, Rodríguez detalló que el próximo viernes sostendrán una reunión con campesinos y el Consejo Nacional de Economía, con el fin de afinar los detalles para presentar la propuesta la próxima semana.



De igual forma, se trabajará para mantener al pueblo "como consumidor educado para combatir la especulación", así como se buscará impulsar la producción en los rubros de leguminosas y aceite, debido a que estos, son los que han generado más impacto en la alza inflacionaria en algunas naciones.