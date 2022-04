Bancos no trabajarán jueves ni viernes por la Semana Santa

13-04-22.-La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) recordó que las entidades bancarias públicas y privadas no laborarán el jueves 14 y viernes 15 de abril según el calendario publicado hace algunas semanas por la institución.Estos días que corresponden a la Semana Santa, forman parte de los días feriados nacionales, donde los bancos no prestarán servicio a sus clientes en taquillas ni en las agencias.Sinembargo, durante estos días las personas podrán acceder a algunos de los servicios y transacciones que ofrece la banca como consultas, transferencias y pagos, a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por Internet.El pasado 21 de marzo las entidades bancarias restablecieron sus actividades de atención al público en su horario habitual, desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.