Jesús Faría: Grandes cadenas de mercados deben pagar 3% del impuesto por transacciones en dólares

4 de Abril - Grandes cadenas de mercados deben pagar 3% del impuesto por transacciones en dólares, señaló el presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional (AN), Jesús Faría.



Puntualizó en una entrevista concedida este lunes a Venezolana de Televisión que las grandes cadenas de mercados están incluidas en el pago de este impuesto por ser un recaudador importante de recursos.



El nuevo tributo entró en vigor el pasado 28 de marzo, el cual busca impulsar el uso del bolívar, alentar la economía digital e implementar una justicia tributaria para enfrentar las desigualdades económicas.



Faría explicó que la medida económica involucra a los contribuyentes especiales, los cuales están obligados a cancelar el 3% en transacciones en dólares.



Al mismo tiempo, recalcó que "los que compran en estas cadenas, si cancelan en dólares, deben pagar el impuesto".



Por otra parte, aclaró que los pequeños establecimientos están fuera de esta regulación.



"Si vas a comprar en un mercado popular, no tienes que pagar el impuesto", remarcó el diputado.



Los pequeños comercios no entran en esta medida, ya que están fuera de la regulación, apuntó.



Aseveró que "las personas de bajos recursos están protegidas" e indicó que aquellos que reciben remesa también estarán exentos de la paga del impuesto, así como los que poseen cuentas bancarias en dólares que pagan en bolívares al usar tarjeta.