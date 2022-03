Reclamos de docentes y carencias marcaron el retorno a clases presenciales

Credito: RFA

29-03-22.-El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado jueves 24 de marzo el retorno a clases presenciales completas, luego de que, producto de la pandemia por la COVID-19, fueran suspendidas las actividades en los salones. Este lunes algunos estudiantes y docentes han vuelto a las aulas cumpliendo un turno completo de jornada.



Marlene Hernández, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros del estado Zulia, denunció este martes a través de Radio Fe y Alegría, que las condiciones generales para un retorno de “clases 100% presenciales” no están dadas en ningún plantel de Venezuela.



Hernández reveló que al menos el 80% de los centros educativos del estado Zulia carecen de agua, comida, a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y transporte para garantizar la presencia de la población estudiantil.



Añadió que las infraestructuras están deterioradas y a estas debilidades se suman los constantes cortes eléctricos que demoran hasta seis horas para que el servicio sea restituido. Para la profesora, lo que ocurre en esa entidad es un espejo de lo que pasa en otras regiones.



En medio de un complejo escenario para las instituciones educativas, explicó que los padres y representantes que quisieran enviar a sus representados a los planteles, también se ven limitados, ya que sus salarios no cubren las necesidades de tener acceso al transporte y la alimentación.



“Antes los padres y representantes que no tenían la posibilidad de tener comida en casa, enviaban a sus muchachos a la escuela porque se les garantizaba una alimentación, pero eso ya no ocurre ahora”, sentenció la sindicalista.



Llamado a luchar por los beneficios gremiales

Marlene Hernández, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros del estado Zulia, llamó al gremio educativo a “luchar” por todas las reivindicaciones salariales establecidos en la Ley del trabajo y adquiridas en las Convenciones Colectivas.



De esta forma, rechazó las reducciones de las primas y otros beneficios contractuales por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).



«Han violado nuestros derechos humanos, la Ley del Trabajo, han violado todo. Estos son derechos inalienables del docente que han sido vulnerados por la ONAPRE, pasando por encima de las Convenciones Colectivas. Llamo a la reflexión al magisterio, los logros se han concretado con luchas, los logros no han caído del cielo. Yo lamento la apatía del gremio, todos tenemos que actuar, ya que tenemos la ley y la razón a nuestro favor”, afirmó Marlene Hernández.

