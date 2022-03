Según analistas, altos precios de productos mas importantes están reduciendo la demanda a nivel mundial

27 de Marzo - Según analistas, los precios de algunos de los productos más importantes del mundo (alimentos, combustibles, plásticos, metales) se están disparando más allá de lo que muchos compradores pueden pagar. Eso está obligando a los consumidores a reducir y, si la tendencia crece, puede hacer que las economías ya golpeadas por la pandemia y la guerra vuelvan a la recesión.



El fenómeno está ocurriendo a niveles grandes y pequeños. El aumento de los precios del gas natural en China, obliga a las fábricas de cerámica que queman ese combustible, a reducir a la mitad sus operaciones. Una empresa de camiones de Missouri debate la suspensión de sus operaciones, porque no puede recuperar completamente de los clientes, los crecientes costos del diésel. Las acerías europeas que utilizan hornos eléctricos, reducen la producción a medida que se disparan los costos de la energía, lo que hace que el metal, sea aún más costoso.



Los precios mundiales de los alimentos establecieron un récord el mes pasado, según las Naciones Unidas, ya que la invasión rusa de Ucrania interrumpió los envíos a los países, que en conjunto, suministran una cuarta parte de los cereales del mundo y gran parte de su aceite de cocinar. Los alimentos más caros pueden ser frustrantes para la clase media, pero son devastadores para las comunidades que intentan salir de la pobreza. Para algunos, la "destrucción de la demanda".



En el mundo desarrollado, la contracción entre los costos más altos de la energía y los alimentos podrían obligar a los hogares a reducir los gastos ocasionales: salidas nocturnas, vacaciones, el último iPhone o PlayStation. La decisión de China de poner su principal centro de fabricación de acero, bajo el bloqueo de Covid-19, podría limitar el suministro y hacer subir los precios de artículos caros, como electrodomésticos y automóviles. Vehículos eléctricos de Tesla Inc., Volkswagen AG y General Motors Co. pueden ser el futuro del transporte, excepto que el litio de sus baterías es casi un 500 % más caro que hace un año.



El peligro es más agudo en Europa, donde las facturas de energía se están disparando debido a la dependencia de los suministros rusos. Los precios del gas natural en el continente son seis veces más altos que hace un año, y la electricidad cuesta casi cinco veces más. Esos precios pueden fusionarse con el conflicto que se desata a las puertas de la Unión Europea para hacer que las empresas y los hogares se muestren reacios a todo tipo de gastos.



"Hay pocas dudas de que la inflación se mantendrá alta por más tiempo, como resultado de la guerra en Ucrania", dijo James Smith, economista de ING para mercados desarrollados con sede en Londres. "Un aumento renovado en los precios del gas haría que la destrucción de la demanda se generalizara".