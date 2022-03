Argentina cerró acuerdo con FMI para refinanciar deuda de USD 45.000 millones

El presidente argentino Alberto Fernández Credito: Web

04-03-22.-Argentina cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar su deuda con el organismo por 45.000 millones de dólares, a través de un nuevo convenio crediticio que será sometido al Congreso y debe ser ratificado por el directorio del FMI.



Al cabo de año y medio de arduas negociaciones, el gobierno argentino anunció el envío este jueves al Congreso del acuerdo alcanzado con el staff del FMI.



"El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo", señaló el Ministerio de Economía en un comunicado.



El FMI calificó el programa como "pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica", y con el objetivo de "abordar de manera duradera la alta inflación persistente (en el país), a través de una estrategia múltiple que involucra una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria".



Argentina tiene una inflación anual de más de 50%, una de las más altas del mundo.



El acuerdo preliminar había sido anunciado por el presidente de centro-izquierda Alberto Fernández el 28 de enero.



- Reducción del déficit -



El acuerdo conocido como de facilidades extendidas incluye 10 revisiones trimestrales durante dos años y medio. Cuando se apruebe, permitirá reprogramar los abultados vencimientos que enfrenta Argentina, con unos 19.000 millones de dólares previstos este año y otros 20.000 millones en 2023, un horizonte que el gobierno de Fernández considera imposible de cumplir.



"El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión", indicó el ministerio, al explicar que el período de repago es de 10 años, con una gracia de cuatro años y medio, por lo que la deuda deberá cancelarse entre 2026 y 2034.



Con este acuerdo, Argentina se compromete a reducir su déficit fiscal del 3% del PIB actual a 0,9% en 2024.



Uno de los puntos más difíciles en la negociación fue la eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, especialmente el gas y la electricidad, que se hará de manera proporcional por niveles de ingreso económico, según la vocera presidencial Gabriela Cerruti.



Ilan Golfajn, director para las Américas del FMI, se declaró confiado en el éxito del acuerdo "porque se basa en metas realistas".



"Tiene un enfoque pragmático y se trata de un programa que le pertenece a las autoridades. Es algo que puede cumplirse, es realista, y producto del aprendizaje de experiencias anteriores", dijo el funcionario en una rueda de prensa en Washington.



- "Deuda desperdiciada" -



Aunque el gobierno ha insistido en que el programa con el Fondo Monetario no afectará la obra pública, ni tampoco implicará una reforma laboral o de las pensiones y jubilaciones, los argentinos desconfían de las recetas del FMI, organismo con el cual este país ha suscrito unos 20 planes desde el regreso de la democracia en 1983.



"Sabemos que este acuerdo con el Fondo va a generar recortes en todo lo social. El Fondo está pidiendo una estabilidad a través de recortes, porque la inflación crece, los sueldos que tenemos no nos alcanzan y ellos encima están pidiendo más recortes en subsidios, en salud y educación. Lo que queremos es que se generen puestos de trabajo para poder salir adelante. La deuda que se pidió fue totalmente desperdiciada", dijo Karina Ríos, de 45 años, en una manifestación este jueves en contra del FMI.



Cerca de allí, Gabriel Cerpa, un empleado administrativo de 39 años, se mostró más favorable. "Confío en este gobierno y en que el acuerdo fue lo que mejor se pudo hacer, teniendo en cuenta la complejidad", sostuvo.



El mismo Fernández ha sido muy crítico del FMI y esta semana recordó ante el Congreso que se mantiene una investigación judicial sobre el acuerdo de 2018, que apunta al exmandatario liberal Mauricio Macri.



El Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría, comenzará a debatir el nuevo entendimiento a partir del lunes y el gobierno espera que se apruebe antes de fines de marzo, cuando hay un vencimiento de capital por unos 2.900 millones de dólares.



"Vamos a tratar un proyecto (de ley) que dice que se aprueba el programa de refinanciamiento de la deuda con el FMI", sostuvo el diputado oficialista Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto, al explicar que el texto debe ser aprobado o rechazado sin modificaciones.



El directorio ejecutivo del FMI analizará la solicitud del nuevo programa después de que el Congreso argentino lo apruebe, según el comunicado del organismo.

