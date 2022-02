(VIDEO) Presidenta de la Federación de Bioanalistas: Según el tabulador de la Administración Pública Maduro debería ganar Bs 25

14-02-22.-Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, es una mujer de lucha, que entiende la negociación como parte de esa lucha. “Nosotros venimos visibilizando la situación del sector salud y articulando con los diferentes sectores porque tenemos las mismas necesidades, los mismos problemas”, señala. “Partimos de que no tenemos un salario justo que permita a los trabajadores, como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cubrir las necesidades de la persona y de la familia”; que permita cubrir la canasta básica.-¿Salario igual al costo de la canasta básica? ¿400 dólares?-Es lo que dicen los indicadores por allí, porque tampoco tenemos indicadores económicos que nos permitan a nosotros saber.-¿El Estado puede satisfacer esta demanda? ¿Tiene los recursos?-Como venezolana y trabajadora digo que sí tiene los recursos. Lo que pasa es que tiene que generar políticas para la recuperación del salario, que es lo que no tenemos. Que el presidente diga hoy “aumentamos el sueldo en 50 bolívares… Si eso no viene con un contexto de recuperación, para cubrir las necesidades básicas del trabajador y de sus familiares, no estamos haciendo absolutamente nada.-¿Es paulatino? ¿Cuál es el primer escalón?-Estamos proponiendo a ellos que hagamos mesas de trabajo para establecer concertadamente, porque ahí están los trabajadores, están los empresarios, está el gobierno que debe generar políticas. Todos ellos concertados comenzaremos con la primera acción. Tiene unas aristas que debemos visibilizar. Nosotros no estamos en la posición de que “mañana me tienes que dar 400 dólares”. Tiene que haber un proceso a corto, mediano y largo plazo.-¿A corto plazo qué es lo mínimo?-Nosotros estamos evaluando muchos escenarios. Nos hemos planteado 120, 150 como una primera fase, y de allí progresivamente con una serie de políticas que tenemos que visibilizar. La bolsa… Los trabajadores exigen que por qué nosotros no peleamos por la bolsa. Y decimos que ese no es un programa de nosotros. Es el gobierno el que da la bolsa. Pero eso es selectivo. Eso no llega a todos los trabajadores. A veces le pagan a unos, a veces le pagan a otros.-¿Habría que masificarlo?-Creo que debe ser una política para que, dentro de ese proceso que hablamos de recuperación, veamos cuáles van a ser los aportes. El Estado tiene la facilidad de que eso sea a menor costo. Eso ayudaría. Estamos hablando de las medicinas, deberían estar funcionando los hospitales. Podemos hablar del IVSS, porque los jubilados están diciendo que no tienen atención. El IVSS es el ente rector de la seguridad social en el país.Entrega de alimentos, atención médica completa que cubra “los estudios, los exámenes, medicamentos y las condiciones paliativas” son elementos imprescindibles en una política, enumera.León considera que sus acciones han logrado objetivos, porque de lo contrario “no hubiese existido la respuesta del mismo presidente de aumentar el salario las tantas veces que lo ha hecho; pero eso no alcanza, porque no existe una política. Es solamente una expresión: si hablas, te doy algo. Por eso decimos que hay tabuladores de hambre y miseria, que no están metidos en el contexto de lo que debe ser un ejecutivo nacional: generar políticas para la gente, para sus ciudadanos”.Piensa que han sido escuchados, porque -por ejemplo- han llevado documentos a la Defensoría del Pueblo. “Ellos han venido a escucharnos. Ahora, ¿que den respuesta o soluciones? Esa es la otra situación. Todos están presos, porque según la Constitución el funcionario que no dé respuesta a las peticiones de la ciudadanía hay una serie de acciones que se tienen que cumplir. Pero es que tenemos un contexto que está tomado todo: no podemos ir a los tribunales porque sabemos que están politizados, los niveles en los que podemos ejercer nuestros derechos están limitados”.-¿No hay dónde acudir?-No hay dónde acudir.-¿Han ido al Ministerio del Trabajo?-Hemos ido al Ministerio del Trabajo, hemos introducido documentos, hemos solicitado las discusiones de las convenciones colectivas, porque las leyes en este país tienen toda la instrumentación necesaria para que los trabajadores puedan exigir, a través de un contexto de normas y procedimientos, sus beneficios y sus necesidades.-¿Cuántas convenciones están vencidas?-Las convenciones colectivas están todas vencidas. Lo único que ha hecho el gobierno como estrategia, no debo ocultarlo, es que ha creado una serie de mecanismos para que los que son representantes legítimos y representativos de la clase trabajadora queden a un lado. Crea sindicatos y federaciones que no son para la defensa de la clase trabajadora, sino afines al partido de gobierno.-¿Cómo hacen para trabajar a las personas que creen en el proceso bolivariano, que citan a Chávez, para que se incorporen a esta lucha?-Utilizando ese mismo diálogo. Yo gano siete bolívares. ¿Usted gana cuánto? Siete bolívares. Tenemos cosas en común. Nuestra lucha es lo que es común, no lo que es partidario. Que usted tenga una afinidad política, religiosa o lo que sea no es el contenido de ser trabajador. Lo que hacemos los líderes gremiales y sindicales es buscar soluciones a los problemas de los trabajadores dentro de su contexto.-¿Han logrado que se incorporen?-Los trabajadores. Ellos tienen su representación, pero van para las protestas, nos escuchan. Nosotros somos abiertos, nosotros no tenemos agendas ocultas.-¿La han perseguido por estas luchas?-Sí.-¿De quiénes?-En la última protesta me abordó el Sebin. Aunque fueron un poquito cordiales conmigo, ¿por qué me tienen que preguntar quién soy yo, si soy la líder o no de algo, si lo que estoy haciendo es una protesta pacífica por las condiciones de los jubilados. Porque estaba en la protesta de los jubilados.-¿Es la primera vez que la abordan?-De esa manera, sí.-¿Qué mensaje piensa que hay detrás de eso?-Los trabajadores están cumpliendo un rol importante en la política de Estado, por sus exigencias, por la visibilización de los problemas que tenemos. Eso tiene su impacto dentro de la sociedad. Al uno dejar descubierta la información y la forma de actuación del gobierno que no da respuesta a la ciudadanía, el gobierno busca estrategias para minimizar eso. Y la única manera es con esta intimidación y actividades que no son las adecuadas.-¿Están en un punto muerto?-En la medida en que nosotros empezamos a activarnos, empiezan las respuestas en esos escenarios. Esta semana van a instalar la mesa de negociación, según información que tenemos, en el contexto y en los escenarios que ellos plantean. No están presentes todos los representantes de los trabajadores.-¿Ustedes no han sido llamados?-No. A nosotros no nos han llamado, y eso que nosotros hemos sido garantes y firmantes de la normativa laboral. Otros son los que llamaron para sentarse allí. Somos respetuosos, se supone que los que están allí sentados deben defender a los trabajadores.-¿Lo que se acuerde ustedes lo van a aceptar?-Nosotros firmamos una normativa laboral en 2013, donde estaban todos los sectores sentados, y nosotros acordamos unas condiciones que mejoraron, una serie de beneficios que eran para los trabajadores. Llegamos a 300, 400. Los acuerdos fueron sustanciales para los trabajadores. Pero en el escenario general lo veías minimizado. Claro, de un bolívar que te llevaran a 300 era bastante, pero si lo ves con las condiciones del país era poco para lo que queríamos como respuesta.-¿Cuál es el rango de salarios que hay en el sector? ¿Quién gana menos y quién puede ganar más?-Existe un tabulador de la administración pública que regula los sueldos y salarios de los trabajadores de la administración pública.-¿Es justo que haya un tabulador único? ¿O los sectores deberían estar segmentados?-Antes cada sector y cada gremio tenía una discusión de su convención colectiva y tenía beneficios en cada una de ellas. Que se parecieran más o menos todas dependía de las luchas que aportaras para conseguir tu sector específico.-Grafíquenos el rango de salario.-Si hablamos de ese tabulador va desde los siete bolívares que ganan los pensionados y jubilados, y el más alto debe estar en alrededor de 25 bolívares de sueldo, con los seis ceros que le quitaron a la moneda. El más alto lo tiene el Presidente de la República, que debería ganar eso. Su sueldo debería ser ese.-¿Maduro debería ganar 25 bolívares?-Debería, porque ese es el sueldo. Si yo, que soy profesional, gano 15… Te estoy hablando de mi sueldo.-¿De qué viven realmente los trabajadores?-Los trabajadores han buscado infinidad de oportunidades, porque no se puede. Es lo que nos está preocupando como organizaciones gremiales, sindicales: Los hospitales están vacíos, porque renuncian. La persona viene hoy, y si me molestaste mucho, no vengo mañana. No me importa nada, porque todo lo he perdido. Y si lo vemos así lo hemos perdido todo, no porque no tengamos derechos ni deberes, sino porque todo lo tiene secuestrado el que está ostentando el poder en este momento, que son los derechos laborales y beneficios de los trabajadores de sus convenciones colectivas. No es porque no tengamos. Sí lo tenemos, pero lo tenemos secuestrado… Estamos hablando del poder. Nosotros tenemos la buena voluntad del diálogo, de la negociación, dentro de un escenario democrático, porque este es un país democrático.-¿Cuánto es la deserción de los trabajadores del sector público? Un trabajador del sector salud debería trabajar 24/7.-El mismo gobierno ha desmovilizado el sector, porque ha permitido que los trabajadores vayan dos días a la semana, uno viene una semana, otros vienen por grupos y pare usted de contar, porque como hay deficiencias, no hay insumos, las personas que trabajan en la noche ayudan a los del día.-¿Hay cómo volver a la presencialidad?-Es la otra preocupación que tenemos nosotros: Cómo llamar a las personas a que vuelvan a su centro asistencial cuando las condiciones laborales no son las adecuadas, los ambientes de trabajo no son los adecuados, y la parte que es para vivir, tampoco.-Eso no alcanza ni para el pasaje.-Ni para el pasaje. Nosotros mantenemos el Estado.-¿Qué van a hacer el 15 de febrero?-El 15 es una expresión de los trabajadores en el contexto que estamos viviendo, porque no hemos tenido respuesta a pesar de todo lo que hemos hecho, entrega de documentos. Es la expresión del sector salud y de todos los sectores. Queremos agruparnos como fuerza trabajadora, porque aquí están sufriendo todos los trabajadores.-¿Qué van a hacer el 15?-El 15 vamos a hacer una protesta nacional, en los estados se está organizando cada sector para visibilizar el salario, porque ese es el punto de encuentro de todos; la discusión de las convenciones colectivas (…) Nosotros vamos a expresar nuestras necesidades. Queremos que los centros asistenciales en los diferentes niveles tengan las condiciones adecuadas para la mejor atención de los ciudadanos, que han sufrido y ahora se dan cuenta de lo que sucede.