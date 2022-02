Economista venezolano asegura que incluir personas naturales en impuesto en dólares es un error

La Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), votada recientemente por el parlamento venezolano, amplía la base fiscal e incluye a personas naturales, pero lo hace sin aclarar cuáles son las exenciones, lo que es un error, según dijo a la Agencia Sputnik el economista Luis Crespo.



"Lo incorrecto es que hayan incluido a personas naturales en un impuesto para grandes transacciones financieras sin dejar claras las exenciones en ella (…) Hay un gazapo en la ley que no toma consideraciones elementales, como la capacidad contributiva del consumidor [o] la situación de precariedad que pueda estar teniendo la familia", indicó el economista especialista en Moneda e Instituciones Financieras, y profesor de la Universidad Central de Venezuela.



El pasado 3 de febrero, el parlamento aprobó la reforma de la ley IGTF, creada en 2015 para gravar a los sujetos que producen más recursos en el país, que son cerca de 13% de los declarantes en el fisco nacional.



De acuerdo a lo expuesto por los parlamentarios, con esta decisión se busca colocar un impuesto de 3% a las transacciones que se realizan en divisas en el sistema financiero nacional, bien sea en efectivo o en transferencias entre las cuentas en moneda internacional, cuya creación fue autorizada en el último semestre de 2021.



El objetivo de la reforma es que sea más económico pagar con la moneda nacional, el bolívar, para impulsar su demanda frente a otras divisas y así fortalecerla, y a la par mantener su equilibrio respecto al valor del dólar, por vía del incremento de la demanda.



Crespo destacó que, en diversos momentos, cuando las naciones han tenido problemas fiscales se aplican medidas de este tipo para "conseguir una recaudación muy rápida", a través de las grandes transacciones o contribuyentes especiales, que han tenido una característica particular por el volumen de recurso que manejan.



A juicio del especialista, "hay una imprecisión que genera alarma y es que se deja al Ejecutivo la posibilidad de establecer entre tres y 20% de gravamen".



Por otra parte, el analista consultado por esta agencia opinó que es incorrecto que cinco días después de la publicación de la norma, se desconozca si hay un monto mínimo para generar exenciones, por lo que consideró que "hay irregularidades en la ley que la convierten en impopular".



Desestimular uso del dólar



De acuerdo a lo informado por el parlamento venezolano, una de las motivaciones para la reforma de esta ley es que, para incentivar el uso de la moneda local, se pague un impuesto sobre los débitos y transacciones en divisas superior al que pagan los débitos en bolívares.



A consideración de Crespo, el riesgo es que se produzcan operaciones paralelas fuera de los sistemas formales y cree que en lugar de este tipo de medidas, el país debería caminar hacia el reconocimiento de una economía multimoneda.



"La medida ha generado mucha alarma, repudio y preocupación, porque la magnitud de la dolarización en el país pareciera que la hace irreversible y que más bien el país debería avanzar en reconocer que estamos en un régimen multimoneda y aparece esta medida que trata de desestimular el uso del dólar", opinó.



Para Crespo, la decisión parlamentaria de ampliar el tributo a todo el que use dólares dentro del sistema bancario y financiero nacional solo traerá incertidumbre y desconfianza.



"La Ley se publica en momentos donde la economía pareciera haber llegado a una situación de rebote por tantos años de caída, y pareciese salir de la espiral recesiva, y medidas como esta generan incertidumbre, desconfianza, y al no tener las reglas de juego claras, las inversiones reaccionan con nerviosismo, con desconfianza", acotó.



En tal sentido, el economista alertó que esto podría provocar el aumento de la inflación, y apuntó que es vital valorar el campo de aplicación de la medida, así como la necesidad de que se detalle cuanto antes cuáles serán sus exenciones y el porcentaje para cada caso.

