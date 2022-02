Provea: Venezuela fue excluida del informe del Programa Mundial de Alimentos por “falta de datos”

01-02-22.-La falta de una información confiable obligó al Programa Mundial de Alimentos a excluir a Venezuela de su informe sobre la inseguridad alimentaria para 2022 según lo señala la Organización No Gubernamental Programa de Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) en su cuenta de Twitter.Según Provea “la data oficial del Estado no sirve para crear políticas públicas del Estado, ni para orientar la asistencia humanitaria, y falsea el resultado del EPU. Su data, no es pública, ni verificable y menos aún fiable. Es usada para su propaganda y decir que coopera en la ONU”.En su informe escrito, Gobierno de Venezuela informó en el EPU que el “Programa CLAP comprende la entrega mensual de alimentos no perecederos, con un subsidio de más del 99% de su valor, a más de 7 millones de familias”También dijo que hay 15 programas sociales para garantizar el derecho a la alimentación en los que se “Invierte un promedio de $348.246.848 dólares americanos mensuales”. En programas distintos al CLAP entregaron 72.095 toneladas de alimentos gratuitos a 7.703.436 personas...A raíz de esta decisión del Programa Mundial de Alimentos Provea pone sobre la mesa de discusión las siguientes interrogantes: “¿Cuales fueron las informaciones dadas por el Gobierno de Maduro durante el #EPUVenezuelaDDHH y que las agencias de la ONU (la FAO-WFP) especializadas en alimentación, califican de indisponibles y escasas?”, cuestionó la organización en la mencionada red.