Plataforma Patria actualizará sus sistemas a partir de enero

30.12.21 - A partir del primero de enero de 2022 la Plataforma Patria actualizará varios de sus sistemas para hacer más eficiente la entrega de beneficios y subsidios al pueblo venezolano. En este caso se actualizará la forma de recargar el cupo de gasolina premium.



En ese sentido, se recomienda a nuestros usuarios y usuarias prestar atención a los siguientes elementos:



Comprobar que el vehículo registrado en la plataforma tenga las tres verificaciones establecidas y en otro caso realizar los trámites previstos ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) o utilizar algunas de las opciones temporales previstas en la Plataforma Patria para certificar el vehículo.



Eliminar registros de vehículos de instituciones públicas o privadas. De manera general, revisar la lista de vehículos registrados, siendo deseable, dejar únicamente el medio de transporte principal por el cual se espera recibir la asignación de combustible.



A partir de esta actualización la recarga de combustible subsidiado priorizará a aquellas personas que tienen más necesidad y los que tengan el vehículo debidamente registrado.



De igual manera la recarga de gasolina se dejará de efectuar en un solo día al inicio de cada mes y se procederá gradualmente durante todos los días, evitando de esta manera sobrecargar el consumo el día primero.



Es por ello que, en el mes de enero de 2022, durante el ajuste del sistema, los beneficiarios y beneficiarias de este programa recibirán la recarga en días distintos, incluso dividido en varias veces al mes.



Registro y verificación de los vehículos y motos



A través de la opción Vehículo de la sección Perfil se registran los medios de transporte que posee cada persona, si desea recibir el subsidio de gasolina premium. En este caso se verifica con el INTT la propiedad del vehículo y la coincidencia con la persona que lo registró.



En caso que esto no pueda ser verificado, mientras se realizan los trámites de actualización de la titularidad del vehículo ante este instituto, para facilitar la entrega del subsidio están previstos dos mecanismos temporales para completar la verificación.



Colocación del serial del motor y carrocería. Si dos personas completan esta verificación se dará autorización al titular y luego al que primero lo haya registrado.



Contactar con el titular del vehículo y que este registre a través de nuestra plataforma que lo está utilizando otra persona.



Estos mecanismos temporales no serán posibles para aquellos vehículos sin placa y en general aquellos que al menos no registren la placa correcta.