(VIDEO) XX Cumbre ALBA-TCP: Presidente Maduro solicitó la creación de un plan integral de desarrollo económico

14.12.21 - El presidente de la República, Nicolás Maduro instó a realizar mayores esfuerzos para concretar una agenda de desarrollo económico común para los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP).



“Yo les pediría que hiciéramos un esfuerzo superior para la articulación de un plan integral de desarrollo económico, comercial, financiero y monetario de los países de la Alianza Bolivariana para Los Pueblos de Nuestra América. El ALBA tiene con qué, ya tenemos una experiencia ganada, ha habido proyectos que han surgido”, destacó el Jefe de Estado.



"Desde Venezuela quisiéramos que hiciéramos un esfuerzo superior para la articulación de un plan integral de desarrollo económico, comercial, financiero y monetario de los países del Alba", indicó durante su intervención en la XX Cumbre Ordinaria de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de este alianza que conforman países de América Latina y el Caribe.



Recalcó que se debe avanzar más en acuerdos internos a un comercio poderoso en inversiones nuevas y vamos juntos a producir alimentos, petróleo, gas, todo lo que necesitan nuestros pueblos. Abogamos por una conducción nueva, firme, unitaria del campo económico y que los presidentes y primeros ministros tomen conjunto de decisiones para avanzar más y mejor en la integración, en el desarrollo económico y en la creación de riquezas para los pueblos”.



"Muchas veces le escuché a Raúl (Castro) decir: no se puede repartir lo que no se tiene. Bueno, para repartir riquezas debemos generarlas y para generarlas", sostuvo.



El Jefe de Estado venezolano alegó que “es una utopía concreta, el centro de la nueva época y el éxito de nuestros proyectos está en que de verdad afinemos el camino del desarrollo económico compartido”, al tiempo que agradeció la acogida de Cuba por este encuentro y saludó la “hermandad verdadera y profunda en la unión de nuestros principios y sueños. El ALBA ha sido un espacio para una nueva visión geopolítica en la lucha por un mundo multipolar, multicéntrico, sin hegemones, de paz, de pueblos libres, sin amenazas de guerras”, puntualizó.



El primer mandatario resaltó lo que a su juicio es la fortaleza política del Alba-TCP que ha sido una voz escuchada y respetada en los mecanismos multilaterales.



"El Alba ha sido una casa buena para soñar grandes proyectos para levantar la voz colectiva de nuestros países y para que esa voz se haga sentir como se ha hecho sentir en la ONU, como se ha hecho sentir en los espacios donde se debate el destino de la especie humana. Cuando el Alba alza su voz unida nos hemos hecho sentir y respetar, el Alba se ha hecho respetar con un poderío de ideas", apuntó.



Insistió en la necesidad de continuar fortaleciendo este mecanismo de integración bajo los esquemas de respeto e igualdad, con visión de desarrollo común compartido.



"La alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América es nuestro espacio, es nuestra casa, aquí somos hermanos, aquí no hay poderosos que chantajean, que regañan que amenazan y débiles amenazados, aquí todos somos iguales, el Alba es la casa de los iguales, de la hermandad, de la unión de los sueños grandes", sentenció.





Con información de Prensa VTV / Últimas Noticias.