Venezolanos, pese a todo, instalan el árbol navideño

10.12.21 - Comer el plato típico y comprar los regalos de Navidad se han convertido en un lujo en Venezuela ante los elevados precios y el bajo poder adquisitivo. No obstante, ciudadanos consultados por Sputnik señalaron que a pesar de la crisis económica buscan opciones para conservar estas tradiciones.



"Mi esposo y yo somos muy previsivos, por eso desde septiembre comenzamos a ahorrar y fuimos buscando precios económicos del regalo que quiere nuestra hija, porque si lo dejamos para última hora los precios suben mucho más por la especulación de los comerciantes", expresó Diana Alfonzo de 32 años, residente del este de Caracas.



El salario mínimo en Venezuela es de siete bolívares (1,6 dólares), de acuerdo con el último aumento que realizó el Gobierno el 1 de mayo pasado.



Esto ha llevado a que empresas públicas y privadas otorguen bonos mensuales, por encima de los 60 dólares, pero que no tienen incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores.



Por ello, comprar el regalo para colocar debajo del árbol se hace cuesta arriba, por el alto precio de los juguetes, los cuales pueden oscilar entre 60 y 300 dólares, y algunos sobrepasan esos montos.



A esto se suma que los comerciantes establecen los precios de acuerdo a la variación de la tasa del dólar paralelo, por lo que los artículos pueden tener un valor diferente en bolívares (moneda local) diariamente.



Este año se afianzaron en Venezuela los pagos en dólares para todo tipo de transacciones, luego de que en el 2019 el Gobierno autorizó el uso de esta divisa, algo que había estado prohibido desde 2003, cuando se puso en vigor un estricto control cambiario.



María González de 47 años, comerciante informal en la periferia de Caracas, comentó que lleva meses reuniendo para poder regalarle un teléfono a su hijo.



"Mi hijo que tiene 13 años y quiere un celular, buscaré opciones para comprarle uno económico, que puede costar unos 150 dólares", comentó la mujer.



Por su parte, Mario Rodríguez de 36 años, trabajador de la administración pública, contó que a sus dos pequeños hijos solo podrá comprarle unos pequeños juguetes para no dejar pasar desapercibida esta importante fecha.



"Los niños siempre tienen la ilusión de recibir un juguete, por eso con esta situación económica hay que inculcarles que no importa el regalo que sea, pues lo importante es el detalle. Como son pequeños de 3 y 6 años, le compramos un carro y una muñeca, y en eso gastamos 50 dólares", dijo el hombre.



Plato típico



En Venezuela, el plato típico está conformado por la hallaca, que es un bollo de harina de maíz precocida relleno de guiso de carne, pollo cerdo y vegetales; ensalada, pernil y pan de jamón.



En los restaurantes, el precio de cada plato navideño puede costar entre nueve y diez dólares.



Pero si las personas optan por preparar las hallacas en sus casas pueden gastar entre 60 y 100 dólares en los ingredientes para unos 50 de estos bollos.



Marbe García de 42 años, cajera en una tienda de calzados, indicó que en esta ocasión comprará las hallacas solo para la cena del 24 y el 31 de diciembre, y no para comerlas todo el mes como es costumbre en muchos hogares venezolanos.



"Voy a comprar las hallacas hechas porque me sale más económico que hacer una gran cantidad, en el mercado (público) venden cada una en tres dólares y solo compraré unas cinco para la cena de Nochebuena y Fin de Año, y la ensalada sí la preparo yo", señaló.



Sin embargo, en la mayoría de los comercios una hallaca puede llegar a costar entre cinco y siete dólares.



Adriana Navarro de 67 años, residente del estado La Guaira (norte), manifestó que podrá preparar el plato navideño porque recibe remesa de su hija que vive en el exterior.



"Mi hija me manda dinero y por eso es que puedo hacer las hallacas y todo lo demás, porque de lo contrario no creo que podría porque solo cobro la pensión de siete bolívares mensuales (1,6 dólares)", comentó.



Recuperación



El presidente Nicolás Maduro aseguró que por primera vez desde el 2018 la economía de su país dio signos de recuperación en este 2021, y que la actividad comercial se ha acelerado.



Además, afirmó que el crecimiento económico se ha visto reflejado en los sectores de alimentación, vestimenta, calzados y en el intercambio comercial.



En ese sentido, el diputado y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), Jesús Faría, en una entrevista para Sputnik dijo que entre los principales factores de la recuperación económica destacan: el incremento de la producción petrolera, la inversión privada y la estabilidad política en esa nación sudamericana.



De acuerdo con el Banco Central, la inflación en este país ha desacelerado. En septiembre se ubicó en 7,1%, y en octubre en 6,8%, siendo las cifras más bajas de lo que va de 2021.



Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyectó una contracción de la economía de 5% y una inflación de 2.700% para el 2021.



Mientras, Maduro aseguró que los próximos años serán de prosperidad y construcción económica, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos.