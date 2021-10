(AUDIO) Economistas cuestionan intervenciones en divisas del BCV y escasez de bolívares en efectivo

27-10-21.-El especialista en Economía Empresarial, Daniel Lahoud, Doctor en Historia y Magister en Ciencias Económicas, precisó que la oferta de divisas en euros hecha por el Banco Central de Venezuela –BCV– proviene de las reservas internacionales. "La oferta siempre ha tendido a tratar de estabilizar el cambio o llevarlo al sitio adonde al fisco le interesa porque en Venezuela jamás ha habido una política monetaria bien establecida y el único objetivo ha sido subsanar el déficit fiscal".

"Normalmente el BCV trataba de mantener todo el año el tipo de cambio, pero hoy en día no sabemos cuál es el presupuesto y no tenemos ideas claras, pero el ente emisor cree que el tipo de cambio y el crédito controlan la inflación y por eso tiene un encaje exorbitante", añadió.

En entrevista con Ginette González y Andrés Rojas en el programa 2 + 2 en Unión Radio, Laoud estimó que en el país "alrededor de cinco veces de lo que hay en bolívares circulan en otro tipo de divisas como dólares o euros. Los billetes que circulan siempre son de 20 o 10 a veces de 5 o de 1 porque los de baja denominación están muy concentrados por eso la dolarización transaccional crea traumas".

Por su parte, el economista y exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, considera que 2021 volverá a ser un año con indicadores negativos en relación al crecimiento económico y muy malo en relación al comportamiento de los precios, aunque se haya desacelerado el número, entre 900 y 1200 % de inflación no es para alegrarse, ni para decir que se está saliendo del problema sino que se sigue".

Opina que las 4 intervenciones en venta de divisas (euros) hechas por el BCV desde el inicio de la reconversión monetaria "no son sistemáticas, no tienen ninguna estrategia porque no hay ganancia en términos de estabilización, no impacta al crecimiento del PIB y tampoco va a afectar el tipo de cambio".

"El BCV no sabe que lo que están haciendo es colocarle gasolina al fuego de la inflación. En este momento el gran determinante del tipo de cambio no es que coloque 50 millones de euros cada semana, sino la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, es decir la emisión monetaria en bolívares y puede quedar simplemente como buenas intenciones del BCV", señaló.

En cuanto a la dolarización transaccional, Cabezas apuntó que el BCV debe ser el responsable de preservar un nivel de billetes circulante para utilizarse en las transacciones. "En promedio hasta 2021 el efectivo en la economía era de 12 % entonces observamos que el nivel de billetes circulando comenzó este año en 2 % y está ahora en 4 %, es decir, faltan como 173 millones bolívares valorados que no existen en billetes y originan cualquier tipo de dificultades en las transacciones que cualquier ciudadano".

"No es cierto que no se debe utilizar el efectivo, toda economía mundial mantiene un nivel de efectivo (…) EEUU 8% de efectivo circulando y aquí debería ser el 12 %", enfatizó.

