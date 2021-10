Un mes de pensión más un mes de aguinaldo: 1 kilo de queso en Tucupita

Credito: RFA

23-10-21.-Luego de que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informara que los adultos mayores iban a recibir el pago de un mes de pensión y un mes de aguinaldo el lunes 18 de octubre, un abuelo de Tucupita denunció que solo recibió un depósito de 14 bolívares y apenas le alcanzó para comprarse un kilo de queso blanco.



El señor que se identificó como Humberto Vegas, de 85 años de edad, se dirigió al Presidente de la República para exigirle que los venezolanos necesitan un salario que sea suficiente “para vivir y no para sufrir”.0



El adulto mayor aseguró que si trabajara desmalezando terrenos o pequeños patios en Tucupita, podría ganar mucho más de lo que le pagó el IVSS. No obstante, lamentó que ya no puede esforzarse de esa manera porque sufre de catarata en sus ojos.



Actualmente el valor del queso blanco varía en Tucupita. Hay comercios que venden el kilogramo en 12,05 bolívares y otros que lo incrementan a 18 bolívares, sin explicación alguna.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/un-mes-de-pension-mas-un-mes-de-aguinaldo-1-kilo-de-queso-en-tucupita/)