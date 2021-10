Pensionados consideran como “burla” el depósito de Bs 14 que incluye "aguinaldo"

22-10-21.-El coordinador del Frente en Defensa de los Derechos de los Jubilados y Pensionados, Luis Cano, denunció que es “una burla” el depósito de 14 bolívares de este mes, donde está incluido un mes de aguinaldo.



“Eran 14 bolívares y las personas saben que un cartón de huevos cuesta 15 bolívares”, indicó.



Asimismo, en conversación con Radio Fe y Alegría Noticias informó que hicieron la entrega de un documento a la Defensoría del Pueblo como protesta ante esta situación.



“Le hicimos hincapié a que ya habíamos entregado uno anteriormente, incluso llevamos una copia. Con el objetivo de que se busque una solución a nuestra situación. Lo que nos respondió es que nos llamarían para realizar una mesa de trabajo”, expresó.



De igual forma, Cano resaltó que ya han identificado casos de jubilados y pensionados que mueren por desnutrición o falta de medicinas y tratamiento.



Destacó que han tenido que acudir al sector privado para poder tratar de cubrir sus necesidades ya que “el sector público de salud está en decadencia”.



“Tenemos que acudir a una consulta privada que cuesta entre 40 a 50 dólares y con lo que devengamos de la pensión o jubilación, por supuesto no alcanza”, señaló.



Por otro lado, referente a la Ley para la protección de las personas de la tercera edad que fue aprobada recientemente en segunda discusión en la Asamblea Nacional, el activista la consideró como otra “burla”.



“En la Constitución que tenemos vigente ya está estipulado que nos garanticen protección, entonces, lo consideramos una burla, ya que si el gobierno no ha cumplido con lo establecido en la constitución y viola todos nuestros derechos, ¿ahora van a hacer una ley?”, interpeló.



Del mismo modo, explicó que lo establecido en esta ley es lo mismo que se encuentra en el artículo 80 de la Constitución de la República de Venezuela, el cual indica que:



“El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello”.



Cano finalizó solicitando que en la brevedad posible el gobierno nacional le proporcione a los jubilados y pensionados de Venezuela una mejora calidad de vida.