(VIDEO) Rusia y Venezuela intensifican vínculos económicos y comerciales

15.10.21 - La reunión de la XV Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (Cian) Rusia-Venezuela concluirá este viernes en la capital rusa, Moscú, con el compromiso de expandir las alianzas bilaterales en materia económica y la firma de nuevos acuerdos de cooperación.

Al frente de la delegación venezolana se encuentra el ministro de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, mientras por la parte rusa el viceprimer ministro, Yuri Borisov.



Reunidos desde ayer en el hotel Presidente de Moscú, ambas comitivas han estado revisando el estado de cumplimiento de los diferentes proyectos de colaboración bilateral y las perspectivas de nuevos convenios conjuntos.



El miércoles, el viceministro venezolano de Economía y Finanzas, Héctor Silva, subrayó aquí que pese a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y sus aliados, su país implementa iniciativas para avanzar en el comercio y las inversiones.



El también presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de esa nación suramericana intervino en el II Encuentro Empresarial Rusia-Venezuela, que contó con la participación de representantes de compañías privadas e instituciones gubernamentales de ambos países.



Silva destacó las oportunidades que tienen las empresas rusas para sumarse a los planes del país en diferentes ámbitos de su desarrollo económico y comentó el avance de la cooperación conjunta en los últimos años.



En tal sentido, se refirió al apoyo brindado por la nación euroasiática en el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19, y resaltó que otras señales positivas fueron la apertura de una oficina de la estatal Petróleos de Venezuela en Rusia y el establecimiento de una ruta aérea directa entre Moscú y Caracas, por medio de la aerolínea Conviasa, para el traslado de pasajeros y de carga.



Subrayó que este enlace es fundamental para el intercambio entre las partes, ya que puede asegurar el traslado de mercancías y fomentar el turismo entre ambas naciones.



No obstante, reconoció el impacto del cerco económico y financiero estadounidense y de sus aliados europeos para la economía del país, el cual ha incidido desfavorablemente en su balanza comercial, no solo con Rusia, sino con todo el mundo.



Frente a tales medidas, Silva llamó la atención sobre la ley antibloqueo aprobada por las instituciones jurídicas del país, la cual le permitirá captar ingresos y darle seguridad al inversor de que recibirá el retorno financiero que esperaba.



Al respecto, Tatiana Mashkova, directora general del Comité Nacional para la Cooperación Económica con los Países Latinoamericanos, señaló que el intercambio empresarial entre Rusia y Venezuela constituye un desafío.



Dijo que hay que trabajar mucho porque ahora mismo las exportaciones de la nación suramericana hacia este país se concentran en pocas cantidades de frutas, café, chocolate y pescado. 'No es nada', dijo, en comparación con las posibilidades que tienen de enviar volúmenes más grandes.



Asimismo, mencionó que el empresariado ruso, por su parte, está muy interesado en invertir y crear empresas mixtas, por ejemplo, en el sector de las altas tecnologías.

Rusia ayuda a Venezuela a mantener el material de guerra en disposición operativa

El jefe de la compañía rusa de exportación de armas, Rosobronexport, Alexandr Mijéev, dijo a los periodistas que este ente ayuda a Venezuela a mantener en disposición operativa el material de guerra importado de Rusia.

"Rosoboronexport cumple contratos de mantenimiento postventa en estado de disposición operativa del material de guerra: sistemas de defensa antiaérea, aviones, helicópteros, etc.", informó.

Mijéev hizo esta declaración durante la reunión de la comisión intergubernamental ruso-venezolana de alto nivel, en que participan el viceprimer ministro ruso Yuri Borísov y el vicepresidente para el Área Económica de Venezuela, Tareck El Assami.