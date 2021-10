Desde el estado Lara exportan material reciclado a Turquía e Italia

04.10.21 - En Lara, estado de la región centro-occidental del país, exportan materiales ferrosos y no ferrosos reutilizados a Turquía e Italia, informó este lunes el Secretario de Obras Públicas, Servicios y Viviendas de la gobernación larense, Oswaldo Corrales.



Indicó que "todo aquel material ferroso y no ferroso, que no son bienes nacionales inmuebles, y que se podía disponer, hemos comenzado un proceso de exportación a Turquía e Italia, a través de nuestra empresa" Inecolara (Instituto Ecosocialista del estado Lara).



Señaló que la exportación de material reutilizado forma parte de una nueva fase del proceso de reciclaje en la empresa estadal, que apunta a generar divisas para el país a través de la regeneración de materiales.

El presidente de Inecolara, Oswaldo Gallegos, detalló que 684 toneladas de material ferroso y 167 toneladas de material no ferroso, han sido exportadas a Turquía y a Italia.



Explicó que en una primera fase Inecolara va a las comunidades donde hay materiales ferroso y no ferroso, que puede ser reciclado, también en empresas públicas y privadas.



Una vez evaluado, comienza el proceso de regeneración que corresponde. Como segunda fase se ofrece a empresas nacionales y extranjeras que demandan el material procesado.



Gallegos indicó que las exportaciones de estos materiales, contribuyen a disminuir el impacto ambiental, cumpliendo de esta manera con el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, además se generan divisas para el país a través de la reutilización.



Agregó que las exportaciones se realizan cumpliendo con toda la normativa internacional, y se hace a través de la Zona Económica Especial del estado Lara, creada por el Gobierno bolivariano, para efectuar los procesos de exportación desde la entidad centro-occidental.