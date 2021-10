Rodrigo Cabezas: "Es un proceso sin billetes, el bolívar digital es una estafa"

Rodrigo Cabezas Credito: CP

04-10-21.-Quien dirigió la reconversión monetaria de 2008 sostiene que para poder establecer un Plan Antiinflacionario hace falta un cambio político para poder tener acceso al financiamiento de los organismos multilaterales



Rodrigo Cabezas señala las fallas que muestra la reconversión monetaria que comenzó el 1 de octubre y afirma que hay errores producto de “una absoluta impericia no propia de una banca central”.



Economista, profesor universitario y exministro de finanzas analiza para Contrapunto.com la decisión del Ejecutivo y el BCV de ir a una reconversión monetaria.



-¿Qué le falta?



-Comunicacionalmente fue un desastre. Ni el BCV ni el Ejecutivo pudieron explicar a plenitud el proceso por lo que se generó incertidumbre y preocupación en la población sin razón aparente. Incidiendo tal nerviosismo en el comportamiento del tipo de cambio que lo hizo saltar 20% en dos días. Será historia el anuncio de la reconversión en una cuartilla colgada en la página web del BCV, hecho incalificable.



Por otra parte el economista señala que un error que considera “obvio: Le faltó no menos de 10 mil millones de piezas de billetes que facilitaran el uso de efectivo tan necesario en actividades como el pago del transporte público y compras de menor cuantía, con el respectivo “vuelto”. El efectivo seguirá estando entorno al 2% de la liquidez, fuera del estándar del 12% requerido por la economía”.



“El cono monetario nació con una grave falla al no tener moneda de 0,50 y 0,25. Esto es una absoluta impericia no propia de una banca central”, cuestiona el profesor universitario.



-¿Qué le sobra?



El anuncio de que la reconversión monetaria significaría el surgimiento del llamado “bolívar digital ” está de más, porque es una oferta engañosa, literalmente una estafa. No existe el tal bolívar digital.



-¿Cuáles serían las tres medidas fundamentales de un Plan Antiinflacionario?



-Suponiendo que se ha producido un cambio político y hay un gobierno amigable con el sistema financiero multilateral y global que le permita construir un programa macroeconómico con resolución del impago de deuda externa y de financiamiento internacional para un nivel adecuado de reservas internacionales, las medidas antiinflacionarias deben comenzar por la suspensión absoluta de la monetización del déficit por BCV.



También propone una lo que denomina una “reforma monetaria radical con anclaje del tipo de cambio ( moneda nacional/dólar) al nivel adecuado de reservas internacionales”.



Para lograr este objetivo cabezas propone “un programa fiscal con metas de déficit, índice de precios y PIB, de manera correlacionada con el manejo prudente de reservas (estabilidad del tipo de cambio y contención de fuga de capital) y de creación de masa monetaria (tasa de interés en intermediación bancaria)”.



-¿Llegó la hora de una reforma monetaria?



-Estamos urgidos de una política económica sistémica, que involucre la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de la actividad productiva, la recuperación de la industria petrolera y la grave desigualdad generada por la crisis humanitaria de estos, por lo menos, últimos cinco años. Es tarea para la ciencia económica y no de bucaneros. Ello lleva implícito la necesaria reforma monetaria como un eje central del programa de abatimiento de la hiperinflación.



El exministro señala que la creación de un nuevo cono monetario serás necesaria “ya no para mejorar el sistema de pagos general, sino vinculado al programa fiscal, monetario y cambiario que busca detener la hiperinflación. Aquello viene por añadidura al sostenerse en el tiempo la nueva reexpresión de los billetes nuevos”

