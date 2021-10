Entró en vigencia la reconversión monetaria en Venezuela

01.10.21 - Este viernes entró en vigencia en Venezuela una nueva expresión monetaria que suprime seis ceros a la moneda nacional y dará paso al bolívar digital, de acuerdo con el Banco Central del país suramericano (BCV).



Hasta el momento 15 entidades financieras reiniciaron sus servicios, tras la pausa operativa que realizaron de sus plataformas, informó la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).



"Se encuentran disponibles todos los servicios de Banfanb, Tesoro, Banesco, Venezolano de Crédito, BNC, Plaza, Exterior y Caroní para seguir ofreciendo las diversas formas de pago así los usuarios pueden hacer uso de ellas sin contratiempo", indicó la Sudeban a través de la red social Twitter.



De igual manera, Sudeban informó a los usuarios que se encuentran disponibles todos los servicios de 100% Banco, Mi Banco, Banco Activo, Banplus, Bancamiga, Banco del Sur y Sofitasa.



El BCV indicó en un comunicado que “la introducción del bolívar digital no afecta el valor de la moneda”, ante lo cual “el bolívar no valdrá ni más ni menos”, sino que busca que se realicen transacciones más sencillas.



La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, explicó el jueves en su cuenta de la red social de Twitter que: “Estamos a solo un día para la nueva expresión monetaria. Ya todo el sistema bancario y financiero, público y privado, está listo para suprimir 6 ceros a nuestra moneda y darle impulso al bolívar digital”.



Se trata del tercer cambio monetario que realiza el Gobierno en 13 años.



El Banco Central de Venezuela aseguró el 6 de agosto que con este cambio la moneda local no se está depreciando, sino que se está simplificando para facilitar el uso a los venezolanos.



Además, afirmó que la entrada del país en el bolívar digital, es un "hito histórico necesario", en un momento en el que se avanza hacia una recuperación económica que es provocada por las sanciones y el bloqueo contra su nación.



Dólar paralelo recibe al bolívar digital con aumento de 4,17% para ubicarse en Bs.5,25



El mercado cambiario paralelo recibe al bolívar digital con un incremento de 4,17% en la apertura de este 1 de octubre, de manera que el tipo de cambio promedio se ubica en 5,25 bolívares por unidad.



En la plataforma @EnParaleloVzla, los precios oscilan entre 5,05 y 5,60 bolívares, con fuertes aumentos. En este sentido, destaca @DolarToday cuya cotización sube 10,99% en comparación con su cierre anterior.



Sin embargo, el mayor incremento fue reportado por @CambioRya, con un alza de 13,36%.



El Banco Central de Venezuela anunció a las entidades del sistema bancario que hará una intervención de hasta 50 millones de dólares el próximo lunes, en función de incrementar la oferta de divisas y presionar un ajuste a la baja; sin embargo, la demanda sigue siendo muy elevada en el mercado paralelo.



El mercado de las mesas cambiarias está cerrado, debido a la nueva expresión monetaria.





