Citigroup sale de Venezuela tras permanecer más de un siglo en el país y vende sus operaciones a BNC

13-07-21.-Citibank, la división de consumo de la empresa multinacional de servicios financieros Citigroup y el Banco Nacional de Crédito (BNC) anunciaron este lunes que han celebrado un acuerdo definitivo en virtud del cual BNC adquirirá las operaciones de Citi en Venezuela.



En el comunicado, expresaron que la venta, que ha recibido la aprobación regulatoria y que cerrará en las próximas semanas.



«Citi está comprometido con América Latina y mantendrá una fuerte presencia en la región donde hemos operado durante más de un siglo», dijo el CEO de Citi Latin America, Ernesto Torres Cantú.



Asimismo, según varios medios de comunicación informaron que la firma tiene menos de 100 empleados allí, y se les dará la oportunidad de permanecer en BNC, según indicó Bloomberg respecto a personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas para discutir información confidencial.



El Citi ha estado en Venezuela por más de 100 años, «y la adquisición de sus operaciones y fuerza laboral talentosa en el país permitirá a BNC crear oportunidades de negocios para corporaciones multinacionales y empresas venezolanas, así como para individuos, al ofrecer un atractivo portafolio de productos y servicios y una red nacional», cita el comunicado.



A continuación el comunicado íntegro:



New York and Caracas – Citi and Banco Nacional de Crédito (BNC) announced today that they have entered into a definitive agreement under which BNC will acquire Citi’s operations in Venezuela.



The sale, which has received regulatory approval, is expected to close in the coming weeks.

Citi Latin America CEO Ernesto Torres Cantú said, "Citi is committed to Latin America and will maintain a strong presence in the region where we have operated for over a century and built an unmatched network."



Torres Cantú added, "We would like to thank our colleagues in Venezuela for their dedication and exceptional performance, as well as our clients for their partnership over the years."



BNC President and CEO Jorge Nogueroles said, "BNC is committed to supporting Citi’s clients in Venezuela who will continue receiving high-quality financial services while benefiting from the advantages of an expanding local bank with a skilled professional team and a modern technological platform."



Citi has been in Venezuela for more than 100 years, and the acquisition of its operations and talented workforce in the country will allow BNC to create business opportunities for multinational corporations and Venezuelan companies, as well as individuals, by offering an attractive portfolio of products and services and a nationwide network.



BNC has 18 years of experience supporting the productive sectors of the economy with financial solutions adapted to the realities of current economic activity.

Ver comunicado oficial