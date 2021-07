Wallet Chivo de El Salvador no cobrará comisiones para transacciones comerciales y remesas con bitcoins

2 de julio de 2021.-

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aclaró que las transacciones con bitcoins, a través de la wallet Chivo, estarán libres de comisiones tanto para las compras, como para las remesas y la conversión de la criptomeda a dólares.

"El uso de la @chivowallet no tendrá ningún costo, no habrá comisiones para enviar o recibir remesas, ni para hacer o recibir pagos, tampoco para convertir el BTC a dólares o viceversa. No se le cobrará comisión a los comercios, como sí hacen las tarjetas de crédito", escribió en su cuenta de Twitter.

Tampoco la conversión del bitcoin a dólares tendrá algún costo y su valor variará según el precio que tenga la criptomoneda en el mercado al momento de hacer el intercambio.

Bukele aclaró que los únicos dólares que no se podrán obtener en efectivo son los $30 en BTC que el Gobierno entrega con el airdrop de la wallet, debido a que el propósito es que los salvadoreños compren o hagan algún tipo de transacción y vean cómo funciona la divisa digital.

"Los únicos bitcoins que no pueden ser convertidos son los $30 dólares en BTC que dará el Gobierno. Esos solo podrán ser gastados. ¿Por qué? Porque el propósito de esos $30 en #bitcoin no es regalar dinero, sino incentivar el uso de bitcoin y de la @chivowallet".

Datos del Banco Mundial estiman que El Salvador recibió más de 5.900 millones de dólares en remesas en 2020, enviados como remesas de los salvadoreños que viven fuera de la nación centroamericana, informó el diario El Salvador.

Ver noticia completa en: https://morocotacoin.news/el-salvador/wallet-chivo-comisiones-remesas-bitcoin/

Ver noticias relacionadas: