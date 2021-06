La inflación acumulada de Venezuela llegó a 264,8% en lo que va de año, según el BCV

17-06-21.-El BCV no publicó la variación interanual, es decir, la que se mide de junio de 2020 hasta mayo de 2021, que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 2.950%



La inflación en Venezuela en mayo pasado fue de 28,5 %, casi cuatro puntos porcentuales más que en abril, cuando cerró en 24,6 %, mientras que, en los cinco primeros meses de 2021 acumula un 264,8 %, informó este miércoles el Banco Central de Venezuela.



El dato contrasta con el ofrecido por el Observatorio Venezolano de Finanzas, una entidad independiente que agrupa a varios analistas económicos, que calculó la inflación de mayo en 19,6 %, lo que supone 13,8 puntos porcentuales menos que en abril, cuando fue de 33,4 %.



Según su último informe, presentado por el exdiputado opositor y contador Alfonso Marquina en rueda de prensa, la inflación acumulada para los cinco primeros meses del año 2021 fue del 307,3 %.



Según los datos divulgados por el Banco Central de Venezuela (BCV) este miércoles en su página web, el mayor alza en los precios en mayo fue en “equipamiento del hogar” (63,4 %), seguido de salud (41,3 %), educación (36,1 %); alimentos y bebidas no alcohólicas (24,9 %), así como bienes y servicios diversos (27,6 %).



Por su parte, bebidas alcohólicas, vestido y calzado, y comunicaciones presentaron una baja en sus precios en relación con el mes de abril.



El BCV no publicó la variación interanual, es decir, la que se mide de junio de 2020 hasta mayo de 2021, que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 2.950 %.



Venezuela se encuentra en su cuarto año de hiperinflación y su séptimo año de recesión, con una dolarización transaccional que comenzó de forma progresiva en 2019.



De acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que Venezuela cierre 2021 una inflación acumulada de 5.500 %.

