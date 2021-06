Gobierno de El Salvador aclara que el dólar es la moneda de curso legal y el bitcoin será opcional

9 de junio de 2021.-

El gobierno de El Salvador aseguró este lunes que el uso comercial del bitcoin será opcional y no obligatorio.

El secretario de comercio e inversiones de la presidencia de El Salvador, Jorge Miguel Kattán, explicó varios detalles sobre el plan de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal en el país centroamericano.

Kattán aclaró que el uso del BTC no debería generar preocupaciones porque su uso será "absolutamente discrecional", según informó un medio salvadoreño.

Además señaló que la adopción del bitcoin como medio de pago será complementaria y viene a nutrir el ecosistema comercial en El Salvador.

La aclaratoria de Kattán se produce a pocos días del anuncio del presidente salvadoreño Nayib Bukele el pasado fin de semana.

En un video difundido en la Conferencia Bitcoin 2021 celebrada en Miami, Bukele afirmó que su país adoptará el bitcoin como moneda de curso legal para atraer inversores criptográficos.

Sin riesgos de volatilidad y uso ilícito

"El dólar seguirá siendo la moneda de curso legal en El Salvador, pero las operaciones podrán hacerse con bitcoins obviamente relacionada con su valor al dólar", agregó Kattán.

El secretario de comercio e inversiones de El Salvador hizo esta aclaratoria para disipar dudas y preocupaciones acerca por la volatilidad del bitcoin.

"Dicen que es fluctuante que no se sabe cuánto vale de un día para otro, no se preocupe, usted va a comprar y vender en dólares. Si usted quiere usar el bitcoin lo va usar, si no lo quiere usar no lo va a usar. No es ninguna obligatoriedad, y todo en este mundo es fluctuante al día de hoy" detalló.

El funcionario salvadoreño también reveló detalles del proyecto de adopción.

