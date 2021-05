El mundo debe entrar en una "economía de guerra" por la pandemia, dice la ONU

Un técnico sanitario toma una muestra de mucosa nasal a un hombre para hacer una prueba de detección del coronavirus, el 24 de mayo de 2021 en Amritsar, al norte de la India Credito: Afp

25-05-21.-El mundo está "en guerra" contra el covid-19, dijo este lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgiendo a la comunidad internacional a adoptar una lógica bélica contra la pandemia, que deja ya 300.000 muertos en India.



"Estamos en guerra contra un virus. Necesitamos la lógica y la urgencia de una economía de guerra para aumentar la capacidad de nuestras armas", aseguró Guterres este lunes en Ginebra, al inicio de la principal reunión anual de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La pandemia causó al menos 3.465.398 muertes, una cifra que podría llegar, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta "unos 6 a 8 millones de decesos"- y contagió a 166.741.960 desde fines de 2019, de acuerdo a un balance realizado el lunes por la AFP.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó a su vez su deseo de que 10% de los habitantes de cada país estén vacunados de aquí a septiembre, y deploró que "un pequeño número de países" haya acaparado las vacunas.



La pandemia causó además la muerte de al menos 115.000 profesionales de la salud, de acuerdo al jefe de la OMS.



China, donde esta historia comenzó y que siempre ha rechazado de plano que el coronavirus pudiera haber escapado de uno de sus laboratorios, desmintió al diario The Wall Street Journal, que afirmó que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, ciudad que fue epicentro de la epidemia, padecían una enfermedad parecida al covid que requirió tratamiento hospitalario en noviembre de 2019.



- Vacunódromos en Japón -



Además del balance sanitario, "se han destruido unos 500 millones de puestos de trabajo", dijo Guterres. "Los más vulnerables son los que más sufren, y me temo que esto está lejos de terminar".



El secretario general de la ONU pidió al G20 que cree un grupo de trabajo de actores clave sobre vacunas, advirtiendo que nuevos brotes podrían "ralentizar la recuperación económica mundial".



En Asia, India, donde el coronavirus sega muchas más vidas de las anunciadas oficialmente, se ha convertido en el tercer país en superar las 300.000 muertes por covid después de Estados Unidos y Brasil, y los contagios ya superan los 26,7 millones.



A solo dos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos del 23 de julio al 8 de agosto, Japón abrió este lunes sus primeros vacunódromos contra el coronavirus, con el fin de acelerar la campaña de inoculación, cuya lentitud es muy criticada.



Sólo el 2% de los aproximadamente 125 millones de habitantes de Japón han recibido hasta ahora las dos dosis, frente al 40% de la población en Estados Unidos.



Washington recomendó el lunes a sus ciudadanos que no viajen a Japón en razón de la situación sanitaria.



- Pase sanitario -



Malta es el caso contrario. El país más pequeño de la UE (apenas 500.000 habitantes) es el que más ha vacunado: este lunes el 70% de la población ya habrá recibido una primera dosis y su gobierno estima que se ha alcanzado la "inmunidad colectiva".



La Unión europea, cuyas fronteras exteriores están cerradas desde marzo 2020 para los viajes "no esenciales", prevé establecer el 9 de junio --según Francia-- la lista de países extra-europeos cuyos ciudadanos totalmente vacunados podrán entrar libremente al bloque.



A esta "lista verde" se agregarán listas más restrictivas "naranja" y "roja". Esta última incluye actualmente a Brasil, Argentina e India.



En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció el domingo la implementación de un pase de movilidad destinado a quienes hayan recibido dos dosis de una vacuna contra el covid-19.



El pase, que será digital y dinámico, permitirá que los beneficiarios puedan moverse libremente dentro y fuera de localidades en cuarentena. También podrán viajar entre regiones quienes vivan en municipios que no estén confinados.



En fin, Israel estudia poner fin a la mayoría de restricciones sanitarias vinculadas al coronavirus a principios de junio, anunció el Ministerio de Salud.



Israel inició a finales de diciembre una masiva campaña de vacunación. Más de cinco de los 9,3 millones de israelíes (55% de la población) recibieron las dos dosis de la vacuna.



España decidió por su lado recibir a los turistas provenientes de Gran Bretaña desde este lunes sin test PCR, al igual que a los procedentes de Australia, China, Corea del Sur, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Tailandia, Macao y Hong Kong, y desde el 7 de junio aspira a recibir a "todas las personas vacunadas" independientemente de su origen nacional.



En tanto, las empresas de cruceros Carnival, Norwegian Cruise Line y Royal Carribean, oficializaron su intención de retomar viajes a partir de puertos estadounidenses en julio o agosto.



En Haití, las autoridades declararon un estado de emergencia sanitaria por ocho días, con toque de queda y uso de máscaras en lugares públicos, ante un aumento en el número de casos de covid-19 tras la detección de las variantes inglesa y brasileña.



Y en Ciudad de México, unos 3.000 estudiantes protestaron contra la decisión del gobierno de reanudar las clases el próximo 7 de junio, sin que aún los alumnos hayan sido vacunados contra el covid-19.

