Bitcóin se derrumba 30% por advertencia de China y comentarios de Elon Musk

19-05-21.-El bitcóin aceleraba su caída el miércoles, y en un momento perdió 30% --aunque luego retomó algo de fuerza-- tras una advertencia de varias federaciones bancarias chinas sobre las criptomonedas y declaraciones negativas del magnate estadounidense Elon Musk.



La principal criptomoneda llegó a cotizar a 30.016,83 dólares, menos de la mitad que hace un mes, aunque luego recuperó algo de su valor y subio hasta 33.710 dólares, con una caída de 23% en la jornada.



A pesar de ello, esta nueva moneda virtual, que ha generado una enorme oleada especulativa, sigue en niveles muy altos respecto a principios de año.



"China hurgó en la herida al declarar que las monedas virtuales no deberían y no pueden ser utilizadas en el mercado porque no son monedas reales", comentó Fawad Razaqzada, analista de Thinkmarkets.



Las criptomonedas "no son verdaderas divisas", consideraron el miércoles varias federaciones bancarias chinas de referencia, advirtiendo del peligro de la "especulación", en un país que esta preparando su propia moneda digital.



China fue durante un tiempo una de las plazas fuertes del bitcóin, la moneda virtual más extendida.



Por su parte Musk, el fabricante de los coches eléctricos Tesla y fundador de Paypal decidió suspender a mediados de mayo, el pago de sus vehículos con bitcóins, lo que había sido posible durante algunas semanas.

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)