Tesla no aceptará bitcoins como pago "por su impacto medioambiental"; la criptomoneda cayó en un 14%

13-05-21.-El fundador y dueño de Tesla, Elon Musk, afirmó este miércoles 12 de mayo que suspendió los Bitcoins como medio de pago de sus autos eléctricos, dada a su preocupación por el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería de la criptomoneda. Tras el anuncio, la acción de la firma cayó más de 14% en dos horas."Tesla ha suspendido las compras de vehículos con Bitcoin. Nos preocupa el rápido aumento del uso de combustibles fósiles para la minería y transacciones de bitcoins, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible", escribió en su cuenta de Twitter."Nos preocupa el rápido aumento del uso de combustibles fósiles para la minería y transacciones de bitcoins, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible", agregó sin subestimar el auge de la criptomoneda."Creemos que tiene un futuro prometedor, pero esto no puede tener un gran costo para el medio ambiente. Tesla no venderá Bitcoin y tenemos la intención de usarlo para transacciones a medida que la minería pasa a una energía más sostenible. Tesla también está buscando otras criptomonedas que utilicen menos del 1% de la energía de transacción de bitcoins", explicó.Hace menos de dos meses Musk anunció lo que parecía una buena estrategia de acumulación como inversión a largo plazo, pues su firma comunicaba que desde entonces aceptaba Bitcoin como pago de sus carros eléctricos. No obstante el directivo de Tesla sentenció anoche que desde ese preciso momento la marca pausaba este método de pago.