EEUU evalúa su política de sanciones hacia Venezuela

11-05-21.-Después de años de intensificación de la hostilidad, la relación entre Estados Unidos y Venezuela está bajo revisión silenciosa, con Caracas tomando medidas conciliatorias, las principales figuras estadounidenses actuando como intermediarios y la administración Biden revisando su política de sanciones.



En las últimas tres semanas, el presidente Nicolás Maduro aceptó la ayuda alimentaria internacional que había rechazado durante mucho tiempo, trasladó a seis ejecutivos de Citgo de prisión a arresto domiciliario y agregó a dos figuras de la oposición al Consejo Nacional Electoral.



“Ninguno de los pasos se tomó en coordinación con Washington y tendrían que pasar muchas cosas antes de que las dos partes pudieran sentarse a conversar. Pero figuras estadounidenses con buen acceso a la administración están hablando con Maduro y su círculo íntimo”, asegura Bloomberg.



Entre las personas que están sirviendo de puente se encuentran el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Gregory Meeks, el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley.



La postura pública de la administración sigue siendo la que persigue Donald Trump: rechazo a Maduro y apoyo a Juan Guaidó, líder de la oposición.



Sin embargo, un funcionario de la administración Biden dijo que Estados Unidos está llevando a cabo una revisión de su política hacia Venezuela, examinando las sanciones para asegurarse de que estén en línea con sus objetivos y esperando ver pasos concretos de Maduro.



El funcionario dijo que el régimen de Maduro debería estar hablando con su oposición para establecer elecciones libres y justas. Respecto a los contactos con estadounidenses, el funcionario agregó que los están observando muy de cerca.



“Estos son pasos importantes”, dijo Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center en Washington. “Está claro que están tratando de obtener un alivio de las sanciones y que la administración de Biden se siente incómoda con la severidad de la política de sanciones. Pero existe una profunda desconfianza en el concepto de negociaciones y la gente no está dispuesta a volver a quemarse en ausencia de evidencia real de concesiones políticas sobre el terreno”.



Meeks, un demócrata de Nueva York, ha instado a la administración a dar la bienvenida a los movimientos de Maduro.



«La administración Biden debe enviar señales claras a Caracas que reconozcan estos gestos positivos e incentiven un mayor progreso hacia la democracia», dijo en un comunicado la semana pasada. «Estoy comprometido a explorar soluciones multilaterales».



La oficina de Richardson dijo que ha estado en «contacto regular» con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre los ejecutivos de Citgo arrestados, así como con dos ex Boinas Verdes estadounidenses actualmente detenidos en Caracas.



La presidencia de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.



Si bien la administración Biden todavía apoya a Guaidó, su fracaso para derrocar a Maduro más de dos años ha provocado la comunicación entre Estados Unidos y Maduro.



Por un lado, Maduro busca alivio de las sanciones siete años después de la peor crisis económica del país. Por otro lado, Estados Unidos espera evitar que las fuerzas desestabilizadoras, incluidas las de los aliados de Venezuela, Rusia e Irán, se propaguen en la región, así como proteger los intereses de los tenedores de bonos estadounidenses y las empresas estadounidenses de alto riesgo en el terreno, tales como Chevron Corp.



“Si bien Estados Unidos apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas, depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a este fin”, dijo Julie Chung, subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado.



Las negociaciones deben incluir la liberación de presos políticos, observadores electorales creíbles y un calendario electoral público, agregó.



Crisis humanitaria

Otro funcionario de Biden dijo que la crisis humanitaria en Venezuela es fundamental para sus preocupaciones.



Venezuela, con las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo y una vez una nación relativamente rica, ha visto partir a millones de personas, escapando de la crisis.



La administración Trump congeló los activos del gobierno de Maduro en los Estados Unidos, prohibió los viajes a cualquier ciudadano venezolano que se determinara que había ayudado o actuado en nombre de Maduro e impuso una prohibición de facto a las importaciones estadounidenses de petróleo venezolano, la mayor fuente de ingresos del país.



Las medidas colocan a Venezuela en pie de igualdad con Corea del Norte e Irán, amenazando a casi cualquier empresa o persona que trate con el país con el exilio del sistema financiero internacional.



La semana pasada, Venezuela nombró a dos miembros de la oposición para su junta electoral de cinco miembros por primera vez en 18 años. Fue un paso en la dirección correcta, pero aún no la creación de un organismo genuinamente democrático, dijo la politóloga con sede en Caracas Ana Milagros Parra.



«Maduro necesita legitimidad, para acceder al sistema financiero internacional y renegociar la deuda de la nación», dijo Parra. «Necesita negociar sin poner en riesgo su permanencia en el poder».



Si bien Maduro mostró una inusual indulgencia al aceptar un acuerdo bipartidista en febrero para organizar la compra y distribución de vacunas Covid-19 junto con la oposición, hasta ahora ha dejado de lado al organismo. Envió un pago de 120 millones de dólares a la iniciativa Covax respaldada por la Organización Mundial de la Salud en abril.



«El gobierno de Maduro movió una ficha dentro de un tablero de juego que ellos controlan», dijo Parra. «La oposición debe decidir si quedarse estancada con la estrategia de Guaidó o diseñar un plan de acción. La diferencia entre las narrativas de Trump y Biden es enorme».

