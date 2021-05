(VIDEO) Ministro Piñate: "Los docentes se alimentan, compran lo mínimo con su sueldo...si eso no existiera, no pudieran comprar nada"

04-05-21.-El nuevo ministro para la Educación, Eduardo Piñate, respondió durante una entrevista en Globovisión a una pregunta hecha por uno de los participantes a través de Twitter "qué compra un maestro con su sueldo de Bs 5 millones"."La gente se alimenta, compra lo mínimo con esos (5 millones de bolívares), si eso no existiera, la gente no pudiera comprar nada, deben agradecer que al menos existe", respondió el ministroAsimismo, el ministro se refirió a precios de la carne y queso en Guasdualito, "donde los precios varían y la gente puede comprar más". Aseguró que "hay personas quienes pueden comprar con eso, no el kilo de carne pero si medio de queso".Piñate aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro ayuda a los docentes con los bonos que reciben lo cual les permite aumentar sus ingresos mensuales: "Existe una política de protección de bonos de la patria, hogares de la patria. Existe una política de defensa del ingreso que acompaña el salario mínimo y que incrementa el sueldo".*Con información de El Pitazo