(AUDIO) Min-Transporte busca avanzar en la implementación del pago digital

21-04-21.-El viceministro del Transporte Terrestre, Claudio Farías, aseguró que continúan con las labores pertinentes para la implementación del pago digital del transporte de forma masiva.

«Hay equipos que siguen trabajando, digamos para coordinar toda esta tarea, y bueno, nosotros más temprano que tarde debemos tener todo el transporte terrestre, aéreo y marítimo con un sistema de pago automatizado«, dijo en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

El viceministro aseveró que están en constante supervisión con los sistemas de pagos que ya se han implementado en varias zonas del país para «buscar la mejor alternativa».

Al ser consultado sobre la propuesta de los trabajadores del volante de anclar el costo del pasaje al valor de la moneda norteamericana, afirmó que «no estamos en este momento planteado un ajuste de tarifas en dólares. Estamos en discusión de tarifas«.

Farías aseguró que la labor del ministerio es pensar en las capacidades de los usuarios. «La pelea constante con algunos compañeros transportistas que entiendan que la tarifa no puede establecerse en esos términos porque no es aplicable en este momento porque hay gente que no tiene para pagar eso».

►Pulse aquí para escuchar el audio