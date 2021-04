FMI niega $ 5.100 millones de liquidez a Venezuela por conflicto sobre presunta legitimidad de Maduro

Logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) Credito: web

27-04-21.-Venezuela no podrá acceder a los 5.000 millones de dólares (4.170 millones de euros) de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la disputa sobre la legitimidad de Nicolás Maduro al frente del país latinoamericano.



Según las bases del Fondo, Venezuela sería uno de los principales beneficiarios de los recursos del FMI por valor de 650.000 millones de dólares (más de 540.000 millones de euros). El objetivo del organismo con estos fondos es impulsar la liquidez global, así como ayudar a economías emergentes y de bajos ingresos a lidiar con el aumento de deuda por la pandemia.



La ayuda financiera del FMI habría sido equivalente al 81% de las reservas internacionales actuales del país, que lleva sumido en una recesión económica desde hace más de siete años.



Sin embargo, Venezuela no podrá acceder a estos recursos, que la mayoría de países recibirán a través de sus bancos centrales en caso de ser aprobados por el Fondo, ya que más de 50 países (entre ellos Estados Unidos) consideran al líder de la oposición, Juan Guaidó, el líder legítimo del país desde 2018.



"La crisis política en curso en Venezuela ha llevado a una falta de claridad en la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI, con respecto al reconocimiento oficial del Gobierno", ha señalado el portavoz del FMI, Gerry Rice, en una entrevista con 'Bloomberg', donde afirma que el Estado latino no podrá acceder a los Derechos Especiales de Giro "hasta que se reconozca un Gobierno".



Esta decisión supone otro revés para el régimen de Maduro, que ha sido aislado de una red financiera mundial debido a las sanciones de Estados Unidos.



Los reservas de Derechos Especiales de Giro Venezuela tan solo fueron de 12,5 millones de dólares (10,4 millones de euros) el mes pasado, una cifra muy inferior a los 3.600 millones de dólares (3.000 millones de euros) registrados en 2009 como consecuencia de la crisis financiera mundial, según datos del FMI.



Actualmente, más de dos tercios de las reservas internacionales de Venezuela son en oro. El país afronta problemas para obtener recursos mediante la venta de lingotes, tanto por las sanciones de Estados Unidos como por el conflicto del reconocimiento del líder legítimo del país.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 234 veces.

La fuente original de este documento es:

EP (https://www.europapress.es/)