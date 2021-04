(VIDEO) Rodrigo Cabezas: Zulia es una de las regiones más deprimidas en lo económico y social

14-04-21.-El exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, aseguró que la situación en el Zulia es muy grave, es una de las regiones más deprimida en lo económico y desde el punto de vista social.Así lo aseveró en una entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas en su programa «Vladimir a la Carta».El exfuncionario ministerial hizo mención a las terribles restricciones al suministro de gasolina, que a su juicio es crítico. «Se hizo cola en los sitios y a las dos horas decían no vengan…, en paralelo en Maracaibo hay cerca de 100 estaciones de servicio, todos ofreciendo gasolina contrabandeada, que proviene de lo ilícito, pero super carísimo».Cabezas también habló sobre el mal servicio de agua, que en su sector llega de cada 20 a 25 días, eso sumado al impacto del empleo que se ve reflejado en los niveles de desnutrición, en especial en personas del oeste de Maracaibo.«Una situación terrible de crisis, que lo explica la hiperinflación, que tenemos, es a diario, los venezolanos se especializaron en saber a como está el tipo de cambio y los precios como se mueven, es una cosa que causa tristeza, crisis y desesperanza en la gente, porque todos los días observas como se diluye la capacidad de compra y la calidad de vida», afirmó.Dos etapas, efectos y causasEn la tertulia sostenida por Villegas y Cabezas, el periodista le preguntó a que atribuía el especialista financiero la debacle económica de Venezuela. en ese sentido dijo que se deba a dos etapas que se vivieron en la revolución, la primera la que se vivió con Hugo Chávez y la que se vive actualmente con Nicolás Maduro al frente.«No tengo dudas que la crisis a la que hemos llegado, la explicación fundamental está en una impericia total en la conducción del estado venezolano en los últimos años, la recesión, que es la caída de la actividad económica, comenzó en el 2014 y en ese año había cerca de 87 mil millones de dólares de ingreso y muy sustantivo desde el punto de vista de la divisa y comenzó en esta segunda etapa por el desprecio a la ciencia económica se profundizó, y usted no puede jugar con la economía», advirtió.Recalcó que la economía es de vital importancia e involucra, no solo alimentos, calzado, o vestido, sino que tiene que ver con la importación, la industria petrolera, petroquímica, agricultura, por lo que no se debió «jugar con ella». Significó que cuando se debieron ejecutar planes de macroeconomía, estos «fueron demonizados» y comparados como neoliberalismo, categorías de «dogmatismo infecundo», como lo catalogó y que no sirvieron para nada y esto creo esa recesión económica.Cabezas sumó a esta situación la necesidad de que en el 2015 se hiciera una reestructuración de la deuda externa, que no se hizo y su conclusión es que no sabían como hacerla en ese momento, pero urgente. Mencionó que en los primeros 12 años hizo falta autocrítica, para ver estas situaciones.«Nos es posible avanzar hacia el desarrollo, hacia el bienestar colectivo…, no de las élites, siempre una economía capitalista, habrá élites que tienen condiciones para sobrevivir, los que tienen mayor acceso a la riqueza…, pero no me refiero a ese, si no a más del 80% de la población que puede resolver», en este punto hizo referencia a la persecución al capital privado, que solo ha llevado a la debacle.Le pareció sorprendente que la economía de Venezuela en estos momentos es la séptima de Latinoamérica.